Des images de première ligne en Ukraine aident les chercheurs et les journalistes à couvrir la guerre

Le contenu généré par les utilisateurs est essentiel à la couverture de la guerre en Ukraine depuis qu’elle a commencé en février. Des soldats, des civils, des travailleurs humanitaires et d’autres témoins ont posté des images de combats et de destructions en temps réel, faisant de cette guerre l’une des plus documentées visuellement de l’histoire.

L’accès généralisé aux téléphones portables et à Internet signifie que pratiquement tout le monde peut avoir un regard sans fard sur la guerre du point de vue des habitants et des combattants.

Smith publie régulièrement des vidéos de combat sur Instagram, YouTube et d’autres plateformes. Son contenu a recueilli des millions de vues et va des perspectives de première ligne des échanges de tirs aux clips légers sur la musique de Fleetwood Mac.

Les vidéos et les photos sont partagées et partagées en ligne, parfois de manière à masquer ou écraser les métadonnées d’origine du fichier. Si les données de localisation ne sont pas incluses dans les métadonnées d’un fichier, les chercheurs recherchent des marqueurs dans le métrage lui-même qui pourraient indiquer l’emplacement. Les points de repère, la météo et même les ombres sont analysés et recoupés avec des images satellite et d’autres images vérifiées pour déterminer l’emplacement. Les chercheurs doivent souvent suivre une ligne de vigne longue et tordue pour trouver l’origine d’un fichier.