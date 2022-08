Des images de l’ordinateur de poche de jeu en nuage de Logitech et Tencent le montrent sous Android

Plus tôt ce mois-ci, Logitech G, la branche orientée jeux du fabricant de périphériques, a annoncé qu’elle lancerait un “ordinateur de poche de jeu en nuage” plus tard cette année en partenariat avec Tencent Games. On sait peu de choses sur l’ordinateur de poche et la conception est gardée secrète – eh bien, c’était le cas jusqu’à ce qu’Evan Blass s’implique (les images ont rapidement été supprimées en raison d’une plainte DMCA).

Le design ressemble à celui vu dans les dépôts de brevet de Tencent pour une “console PC”, mais ce n’est pas une surprise – il n’y a qu’un nombre limité de façons de concevoir un ordinateur de poche paysage avec tous les bâtons, boutons et déclencheurs nécessaires pour la plupart des jeux.

Surtout, les images divulguées révèlent quelque chose d’important sur l’appareil réel – il fonctionne sous Android (avec le Google Play Store), donc ce n’est pas un PC comme le Steam Deck de Valve.











Un regard non officiel sur l’ordinateur de poche de jeu en nuage de Logitech et Tencent

Certes, la plate-forme n’a pas trop d’importance puisque cet appareil est axé sur le streaming plutôt que sur les jeux natifs. Logitech et Tencent ont déclaré qu’ils étaient en pourparlers pour proposer Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now sur l’ordinateur de poche et les deux services ont déjà des applications Android. L’image montre également l’icône Steam, de sorte que les deux sociétés ont peut-être obtenu un autre partenaire important.

Ici, les contrôles (le point fort de Logitech) et la connectivité sont les aspects clés. En parlant de cela, l’image ne montre que le Wi-Fi et le Bluetooth. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de version 5G de l’ordinateur de poche pour les jeux en déplacement, mais cela le rend plus probable (les images promotionnelles montrent généralement les modèles entièrement empilés).

En ce qui concerne les scénarios de gameplay, vous avez peut-être remarqué qu’il existe deux icônes Xbox. Soit c’est une erreur, soit l’un est pour le service Xbox Cloud Gaming, l’autre pour Xbox Remote Play. À bien y penser, l’icône Steam peut être pour Steam Link (c’est-à-dire diffuser des jeux depuis votre PC plutôt que le cloud).

La source (DMCA) | Passant par