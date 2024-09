Des images de la Nintendo Switch 2 pourraient avoir fuité

Alors que les joueurs attendent la prochaine console de jeu de Nintendo, qui devrait être dévoilée d’ici avril 2025, une série d’images prétendant montrer un prototype circulent en ligne.

La console portable, successeur de la populaire Switch de Nintendo, n’a pas encore été annoncée. Mais si les rendus divulgués sont réels, ils montrent que la soi-disant Switch 2 sera très similaire dans sa conception à l’originale, avec quelques modifications au niveau des contrôleurs Joy-Con et un port USB-C supplémentaire sur le dessus de la console.

Le site de jeux VGC dit elle a confirmé que les rendus, qui, selon elle, proviennent d’un site de médias sociaux chinois et s’est retrouvé sur Redditcorrespondent à ce que quelqu’un qui a été informé par Nintendo à propos de la conception de la console.

Nintendo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les 12 rendus montrent une console avec un écran plus grand de 8 pouces, par rapport à l’écran de 6,2 pouces de la Switch originale et à l’écran de 7 pouces de la Switch OLED. Ils montrent également un placement différent des LED sur les contrôleurs Joy-Con (qui se fixeraient magnétiquement à la console) et des ports USB-C en haut et en bas du système.

La nouvelle console devrait disposer d’une quantité de RAM nettement plus importante et d’un espace de stockage interne plus important pour les jeux. On ne sait pas encore si elle sera dotée d’un écran OLED, comme la version améliorée de la Switch introduite en 2022, ou si le modèle de base utilisera un écran LCD.

Quelques heures après l’apparition des rendus sur Reddit, un débat a surgi quant à savoir si les images pourraient provenir d’un passionné de modélisation 3D qui a eu accès à une maquette de la console d’un fabricant d’accessoires.