Des images de la Huawei Watch GT4 41 mm et 46 mm fuient en ligne

Huawei a récemment annoncé un événement le 14 septembre à Barcelone, taquinant ce qui semblait être deux montres. Cela semble être pratiquement confirmé maintenant que des images de la prochaine série Watch GT4 sont apparues en ligne.

Peu de données techniques sont actuellement disponibles concernant la Watch GT4, mais la source note qu’il y aura deux modèles de tailles : 41 mm et 46 mm avec des designs très différents. Le plus petit semble plus propre et plus élégant, ciblant définitivement une esthétique plus féminine.













Montre Huawei GT4 41mm













Le plus grand de 46 mm, en revanche, présente une grande lunette extérieure de synchronisation et ce qui semble être un design de corps très distinct et plutôt frappant avec des bords géométriques saillants des deux côtés.













Montre Huawei GT4 46mm













Apparemment, il y aura un total de neuf variantes de la Watch GT4, en fonction de la combinaison de matériaux pour le corps et le bracelet. Les modèles les plus chers devraient comporter un corps en acier inoxydable et un bracelet assorti. Vous pouvez également vous attendre à voir d’autres éditions avec des boîtiers métalliques plus simples et des bracelets en textile ou en plastique.

Les prix annoncés pour la série GT4 varient de 249€ à 399€. Comme prévu, la gamme GT4 est moins chère et moins riche en fonctionnalités que les Huawei Watch 4 et 4 Pro premium annoncées en mai. Ces modèles fonctionnent sur Harmony OS 3.0, tandis que la série Watch GT4 devrait contenir beaucoup moins de « intelligentes » et s’apparente davantage à un bracelet intelligent qu’à une montre intelligente complète. Cela étant dit, la source mentionne que la Watch GT4 offrira une gamme étendue de fonctions de suivi de la condition physique et environ deux semaines d’autonomie grâce à des panneaux OLED efficaces et un processeur Cortex-M.

