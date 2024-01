Des images de la guerre en Ukraine montrent l’un des « plus grands assauts » russes contre Avdiivka

De nouvelles images semblent montrer l’un des « plus grands assauts » russes sur Avdiivka au début de l’assaut de Moscou sur la ville assiégée de Donetsk, alors que les troupes russes avancent lentement le long des centaines de kilomètres de ligne de front serpentant à travers l’Ukraine.

Dans une vidéo postée par la 110e brigade mécanisée séparée d’Ukraine samedi, de la fumée provenant de plusieurs sources recouvre le paysage tandis que des drones aéroportés enregistrent ce qui semble être des combats entre les forces ukrainiennes et russes. Les images ont été tournées fin octobre 2023, a indiqué la brigade.

La vidéo montre ce qui semble être une colonne de véhicules russes se déplaçant à travers un champ, l’un des véhicules heurtant une mine terrestre. Les combattants russes s’approchent après l’arrêt des premiers véhicules suite à l’explosion de la mine, et les combattants ukrainiens commencent à engager les troupes russes, a indiqué la brigade.

Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier les images de manière indépendante et a contacté le ministère russe de la Défense pour commentaires par courrier électronique.

Des véhicules blindés russes détruits sont vus à Avdiivka, en Ukraine, le 23 décembre 2023. De nouvelles images semblent montrer l’un des « plus grands assauts » russes contre Avdiivka au début de l’assaut de Moscou sur la ville assiégée de Donetsk.

Kostya Liberov/Libkos/Getty Images



La Russie a lancé son offensive autour d’Avdiivka il y a plus de trois mois, faisant des milliers de morts des deux côtés, juste avant l’épuisant hiver.

Les analystes occidentaux étaient initialement optimistes quant à la tenue d’Avdiivka et au maintien des défenses ukrainiennes intactes. Mais presque quotidiennement, Moscou s’approche de plus en plus de la zone industrielle.

Les avancées autour d’Avdiivka ont coûté très cher aux forces du Kremlin. Entre le lancement de l’offensive russe sur la ville le 10 octobre et le 28 novembre, Moscou a perdu plus de 211 véhicules autour d’Avdiivka, selon l’analyse d’images satellite du projet Frontelligence Insight.

Le ministère britannique de la Défense a également suggéré que la Russie avait perdu environ 200 véhicules blindés au cours des trois premières semaines de l’offensive sur Avdiivka.

Les forces russes ont ensuite opté pour des attaques menées par l’infanterie afin de “conserver les véhicules blindés après les deux premières vagues d’assaut contre la colonie”, a déclaré à la mi-décembre le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW).

Dimanche, le ministère russe de la Défense a déclaré que son groupe de forces du sud avait repoussé deux attaques de groupes d’assaut ukrainiens, notamment de la 47e brigade mécanisée du pays, le long de la ligne de front à Donetsk.

La 47e brigade mécanisée ukrainienne est déployée autour d’Avdiivka, a confirmé un porte-parole de la brigade à Semaine d’actualités. Le 47e utilise tous les véhicules de combat Bradley fournis par les États-Unis et donnés à l’Ukraine, et a déclaré plus tôt cette semaine que des images montrant un Bradley tirant sur un char russe avancé avaient été filmées par la brigade près de Stepove, juste au nord-ouest d’Avdiivka.

Dimanche, l’armée ukrainienne a déclaré avoir repoussé 11 attaques russes autour d’Avdiivka au cours des dernières 24 heures.

“Les assauts sont quotidiens”, a déclaré la 110e brigade mécanisée distincte d’Ukraine dans une légende de la vidéo publiée samedi.

La capture d’Avdiivka permettrait à Moscou d’étendre considérablement ses opérations logistiques, de compromettre les opérations ukrainiennes contre les positions russes dans la ville de Donetsk et pourrait ouvrir la voie à la Russie vers Kostyantynivka, un « bastion assez important », a déclaré l’ancien colonel de l’armée ukrainienne Serhiy Hrabsky. Semaine d’actualités fin décembre.

Les combats ont été les plus intenses autour d’Avdiivka, mais ces derniers jours, l’Ukraine a signalé une intensification des affrontements autour de la ville détruite de Bakhmut – que la Russie a capturée en mai 2023 – et jusqu’à la ville de Kupiansk, dans l’est de l’Ukraine, dans la région de Kharkiv.

Samedi, le groupe de réflexion ISW ​​a déclaré que des images géolocalisées indiquaient que la Russie avait capturé la petite colonie de Krokhmalne à Kharkiv, à un peu plus de 20 km au nord-ouest de Svatove. L’Ukraine a ensuite confirmé dimanche que la Russie avait revendiqué le règlement.

Kiev contrôlait Krokhmalne depuis 2022 après la première contre-offensive radicale de l’Ukraine, a déclaré le porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes, le lieutenant-colonel Volodymyr Fito, selon les médias ukrainiens.

Mais Fito a minimisé l’importance de la colonie, affirmant que seulement 45 personnes résidaient dans le village avant qu’une guerre à grande échelle n’éclate en 2022. Les forces ukrainiennes « empêchent désormais l’ennemi d’avancer plus loin », a-t-il ajouté.

Le retrait ukrainien de Krokhmalne ne change pas la situation opérationnelle générale le long de cette partie de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, a déclaré Hrabsky. Semaine d’actualités le dimanche.