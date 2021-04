CHICAGO – Le maire et les dirigeants de la ville ont appelé au calme jeudi avant la publication des vidéos de la police de la caméra corporelle de la fusillade mortelle du mois dernier sur Adam Toledo, 13 ans, par un officier de Chicago qui a poursuivi le garçon dans une ruelle – un incident qui a frappé le ville et a conduit à des appels féroces pour la responsabilité de la police.

« Ils sont incroyablement difficiles à regarder, en particulier à la fin », a déclaré la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, qui a une fille de 13 ans, lors d’une conférence de presse, la voix se brisant en parlant. «Personne ne devrait avoir une vidéo diffusée largement des derniers instants de son enfant, encore moins être placé dans la terrible situation de perdre son enfant en premier lieu.

«En termes simples, nous avons laissé tomber Adam et nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer un autre jeune dans notre ville», a-t-elle déclaré.

Des manifestations sont prévues dans la ville jeudi soir, et Lightfoot a exhorté les habitants à «procéder avec une profonde empathie et calme, et surtout, la paix». Elle a demandé aux habitants de Chicago de «réserver leur jugement» et «d’attendre que nous entendions tous les faits».

« Je veux demander à nouveau que tout le monde à l’écoute en ce moment pense d’abord et avant tout à Adam Toledo, à ce que sa famille endure chaque jour depuis qu’ils ont appris son décès », a-t-elle déclaré. « Je demande également à chacun de nous de leur donner de l’espace pour respirer. »

Lorsqu’on lui a demandé si Adam avait tiré sur un officier, Lightfoot a répondu: « Je n’ai vu aucune preuve que Adam Toledo ait tiré sur la police. » Interrogée sur ce que la ville aurait pu faire de plus pour empêcher la fusillade, Lightfoot a déclaré qu’elle «ne prétend pas avoir une réponse».

«Nos jeunes vivent avec beaucoup de traumatismes depuis longtemps», a-t-elle déclaré.

La sortie prévue jeudi intervient au milieu des appels à la transparence de Lightfoot, de la famille du garçon et des responsables de la ville. La famille Toledo, après avoir visionné les vidéos mardi soir, a demandé que les images ne soient pas immédiatement rendues publiques, selon un communiqué du Bureau civil de la responsabilité de la police, qui enquête sur des cas de faute potentielle de la police.

« L’expérience a été extrêmement difficile et déchirante pour toutes les personnes présentes et en particulier pour la famille d’Adam », ont déclaré les avocats de la famille Adeena Weiss-Ortiz et Joel Hirschhorn dans un communiqué séparé mardi soir.

Les vidéos surviennent au milieu des tensions croissantes dans tout le pays concernant les fusillades mortelles et les décès en garde à vue, y compris le meurtre de Daunte Wright, 20 ans, à Brooklyn Center, Minnesota, à quelques kilomètres seulement de l’endroit où l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin est jugé pour la mort de George Floyd.Lightfoot a reconnu jeudi le meurtre de Wright et le procès « n’a fait qu’exacerber les sentiments de douleur et de colère ».

Les manifestations à Chicago ont commencé la semaine dernière alors que des manifestants de toute la ville se rassemblaient pour exiger des comptes de la police dans la mort d’Adam et Wright. Des dizaines de personnes ont défilé dans le centre-ville de la ville mardi soir, et des dizaines d’autres se sont rassemblées mercredi soir pour un rassemblement et une marche.

Ce que la police dit qu’il s’est passé lors du meurtre d’Adam Toledo

Selon la police, des agents ont été envoyés dans le quartier de Little Village aux premières heures du 29 mars, lorsque la technologie ShotSpotter du département a détecté huit coups de feu. Lorsque la police est arrivée, Adam et Ruben Roman, 21 ans, ont fui, ont indiqué les autorités.

Un officier a tiré sur Adam une fois dans la poitrine après une « confrontation armée » dans une ruelle, a indiqué la police. Les procureurs disent que le garçon tenait une arme à feu lorsque l’officier lui a tiré dessus. Adam est mort sur les lieux.

Les responsables n’ont pas identifié publiquement l’officier, qui a été mis en congé administratif pendant 30 jours.

Les procureurs disent que Roman a été vu plus tard sur une vidéo de surveillance tirant les balles qui ont amené la police sur les lieux avant que lui et Adam ne s’enfuient. Lorsque Roman a été arrêté, un autre officier a poursuivi Adam.

Samedi, Roman a été détenu sous caution de 150000 $ et fait face à des accusations de crime d’utilisation illégale et de décharge imprudente d’une arme à feu, ainsi que de mise en danger d’enfants et de violation de la probation.

Lightfoot a déclaré mercredi qu’elle avait vu « plusieurs vidéos » de la fusillade mais qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les détails. Tout en reconnaissant le besoin de transparence, Lightfoot a déclaré que les responsables de la ville « travailleraient avec la famille pour faire avancer ce processus » et a ajouté: « Je pense que nous devons leur être respectueux et agir à leur rythme. C’est ce que nous nous efforçons de faire. en équilibrant une gamme de problèmes différents. «

Plus tôt ce mois-ci, Lightfoot a déclaré que la tragédie soulignait la nécessité de changer la politique de poursuite à pied de la police de Chicago, affirmant que de telles poursuites étaient l’une des activités les plus dangereuses de la police car elles étaient souvent séparées de leurs partenaires et que la communication devenait difficile. Elle a dit qu’il y aura des groupes de discussion d’agents et de membres de la communauté pour évaluer les meilleures pratiques.

La famille dit qu’Adam a fréquenté l’école élémentaire Gary, a été « aimé et soutenu »

Adam était un « garçon de 13 ans aimé et soutenu » issu d’une « famille très unie », a déclaré la famille dans un communiqué par l’intermédiaire de leurs avocats au début du mois. Il vivait avec sa mère, son grand-père de 90 ans et deux de ses frères et sœurs, et son père était dans sa vie, selon le communiqué.

Adam a fréquenté l’école élémentaire Gary, où il avait le soutien de ses enseignants et de ses camarades de classe, selon le communiqué. Selon les écoles publiques de Chicago, Gary est une école de haut niveau desservant plus de 900 élèves de la troisième à la huitième année. Près de 98% des étudiants sont hispaniques et 95% ont un faible revenu.

Dans la déclaration, la famille a déclaré qu’elle voulait « corriger la mauvaise et fausse représentation d’Adam comme un enfant solitaire de la rue qui n’avait personne vers qui se tourner ».

« Ce n’est tout simplement pas vrai », indique le communiqué. « Adam n’était pas seul. »

La communauté exige la transparence: « Elle ne retrouvera jamais son enfant »

Une douzaine de manifestants se sont rassemblés mercredi soir sur la Federal Plaza du centre-ville pour exiger que la police rende des comptes et que justice soit rendue pour Adam. Plus tard, la foule est passée à deux douzaines de marche dans les rues du centre-ville de Chicago avec un batteur en tête.

Des poignées de policiers à bicyclette flanquaient la foule de chaque côté alors que trois voitures de police suivaient de près. Un drapeau Black Lives Matter flottait à côté d’une bannière avec une photo d’Adam, le hashtag #justiceforadamtoledo et les mots «CPD arrête de tuer nos enfants».

Le président du conseil communautaire du petit village, Baltazar Enriquez, a lancé une série de discours en demandant à Lightfoot de partager «la vérité sur ce qui est arrivé» à Adam. «Aujourd’hui, nous demandons la transparence», a-t-il déclaré.

Enriquez a déclaré que la fusillade n’était qu’une raison supplémentaire de supprimer le service de police et de canaliser ses ressources vers les services sociaux.

Troy Gaston, un orateur lors de la manifestation, a fait écho aux appels à la transparence d’Enriquez et a déclaré que l’officier impliqué devrait être tenu pour responsable. « Ces jeunes hommes de couleur résidant dans des communautés désinvesties, les officiers les engagent comme l’ennemi numéro un », a-t-il dit. « A qui est le prochain enfant? »

Alma Sanchos, 33 ans, a déclaré qu’elle protestait pour sa fille de 12 ans, qui, selon elle, était amie avec Adam. Les deux ont joué à des jeux vidéo ensemble, a-t-elle déclaré. « Parfois, maintenant, je la regarde juste zoner, et je sais qu’elle pense à lui », a déclaré Sanchos. « C’est horrible d’être si jeune et de devoir penser à des choses comme la brutalité policière. »

Sanchos a déclaré qu’en tant que mère, elle ne pouvait pas imaginer le chagrin qu’éprouve la mère d’Adam. «Il n’y a pas de mots», dit-elle. « Elle ne retrouvera jamais son enfant. Nos enfants sont censés être protégés. Ils étaient censés les protéger. »