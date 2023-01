Des images de la caméra corporelle ont été diffusées sur l’attaque au marteau contre le mari de Nancy Pelosi

Une vidéo rendue publique vendredi montre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, se battant pour le contrôle d’un marteau avec son agresseur lors d’une attaque brutale au domicile du couple à San Francisco en octobre dernier.

Les images de la caméra corporelle montrent que le suspect David DePape arrache l’outil à Paul Pelosi, 82 ans, et se précipite vers lui le marteau au-dessus de sa tête. Le coup porté à Pelosi se produit hors de vue et les officiers – l’un d’eux jurant – se précipitent dans la maison et sautent sur DePape.

Pelosi, apparemment inconscient, peut être vu allongé face contre terre dans son haut de pyjama et ses sous-vêtements. Les responsables ont déclaré plus tard qu’il s’était réveillé dans une mare de son propre sang.

La libération intervient après qu’une coalition d’agences de presse, dont l’Associated Press, a demandé l’accès aux preuves que les procureurs ont jouées en audience publique le mois dernier. Le bureau du procureur du district de San Francisco avait refusé de mettre les pièces à conviction à la disposition des journalistes.

Un juge d’un tribunal d’État a jugé mercredi qu’il n’y avait aucune raison de garder la vidéo secrète.

Des véhicules de police sont vus devant le domicile de Paul et Nancy Pelosi à San Francisco en octobre 2022 après une attaque contre Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Des images de l’attaque qui ont été diffusées comme preuve en audience publique ont été rendues publiques vendredi. (Jeff Chiu/Associated Press)

Les preuves comprennent des parties de l’appel au 911 de Paul Pelosi le 28 octobre, ainsi que des images vidéo des caméras de surveillance de la police du Capitole, une caméra corporelle portée par l’un des deux policiers qui sont arrivés à la maison et une vidéo de l’entretien du suspect DePape avec la police.

La vidéo de la police du Capitole montre DePape se diriger vers une porte vitrée, partir puis revenir avec un grand sac à dos et deux autres sacs.

Il posa tous les objets et sortit un marteau, s’arrêtant pour mettre des gants, et l’utilisa pour briser la vitre de la porte afin qu’il puisse passer par une ouverture.

DePape a plaidé non coupable dans des affaires étatiques et fédérales en cours. Il est détenu en prison sans caution.

David Wayne DePape, 42 ans, qui est accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison de Pelosi et d’avoir attaqué Paul Pelosi, siège devant un tribunal de San Francisco dans ce croquis de la salle d’audience de novembre 2022. (Vicki Behringer/Reuters)

Les membres du Congrès ont fait face à une forte augmentation des menaces au cours des deux années qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Paul Pelosi dormait au domicile du couple lorsque DePape aurait fait irruption. Nancy Pelosi était à Washington à l’époque et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas aux membres de la famille.

Son mari de près de 60 ans plus tard a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains. Il est depuis apparu en public portant un chapeau et un gant qui couvraient ses blessures.

Nancy Pelosi est vue avec son mari, Paul Pelosi, lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche le 7 juin 2011. Nancy Pelosi était à Washington au moment de l’attaque d’octobre 2022. (Brendan Smialowski/Getty Images)

Nancy Pelosi a déclaré jeudi aux journalistes que le bien-être de son mari était primordial et qu’elle ne savait pas si elle visionnerait la vidéo une fois qu’elle serait publiée.

« Je ne sais même pas si je verrai ça », dit-elle. “Je veux dire, ce serait très difficile de voir une agression contre la vie de mon mari, mais je ne sais pas.”

La police a déclaré que DePape leur avait dit qu’il y avait “le mal à Washington” et qu’il voulait faire du mal à Nancy Pelosi parce qu’elle était en deuxième ligne à la présidence à l’époque.

DePape a déclaré à la police qu’il était en “mission suicide”, selon des documents judiciaires, et les autorités ont déclaré qu’il était attiré par les théories du complot.