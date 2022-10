Des images de drones montrent des épaulards chassant et mangeant de grands requins blancs

Les lecteurs assidus de CNET Science se souviendront de Bâbord et Tribord, le duo d’épaulards de une histoire que nous avons publiée en juin, dont les recherches détaillées montrent que les grands requins blancs étaient chassés par les baleines au large des côtes de l’Afrique du Sud. De nouvelles images aériennes, publiées lundi, montrent un membre du couple meurtrier – Starboard – en train de tuer.

Les images ont été diffusées sur YouTube dans le cadre d’une nouvelle étude, dirigée par Alison Towner, publié le 3 octobre dans la revue Ecology. Towner a également dirigé l’étude précédente qui utilisait des données de suivi et de capteurs pour montrer que les observations de grands blancs avaient chuté à mesure que les épaulards se déplaçaient. Les chercheurs ont émis l’hypothèse, à partir de preuves trouvées sur des carcasses de requins, que les épaulards chassaient les grands blancs et tous les requins survivants. avait littéralement eu peur de la région.

Les nouvelles images aériennes, capturées par un opérateur de drone privé et le Samsung S21 d’un pilote d’hélicoptère, semblent le confirmer et constituent la première preuve directe que des orques tuent et mangent de grands requins blancs. Il a été capturé en mai à Mossel Bay, en Afrique du Sud, et certaines images avaient déjà été diffusées via Discovery Channel.

“Ce comportement n’a jamais été observé en détail auparavant, et certainement jamais depuis les airs”, a déclaré Towner, qui travaille comme scientifique principal sur les requins à la Marine Dynamics Academy de Gansbaai, en Afrique du Sud.

Les photographies et la vidéo montrent des manœuvres intéressantes – les chercheurs pensent que les baleines se dirigent potentiellement vers le foie du grand requin blanc, qui fournit toute la nourriture qu’un épaulard mâle adulte pourrait demander. Les images montrent que certaines des attaques sont dirigées juste derrière les nageoires pectorales, potentiellement pour extraire le foie. L’équipe a également étudié des photographies montrant Starboard (une baleine facilement identifiable par sa nageoire dorsale souple) en avalant une.

Curieusement, les recherches précédentes de Towner ont également montré que les requins baleiniers en bronze, un autre grand requin qui fréquente la côte sud-africaine, ont commencé à s’installer alors que les grands blancs s’enfuyaient. Les grands blancs se nourrissent parfois des baleiniers de bronze, mais les baleiniers de bronze n’ont pas aussi peur des orques… ils se sont donc sentis suffisamment en sécurité pour se rendre à Gansbaai et se nourrir de la population de phoques. Cependant, un voyagiste de la région a également vu des épaulards attaquer des baleiniers en bronze. Vraiment, aucun requin n’est à l’abri.

Alors que bâbord et tribord étaient connus pour chasser les grands blancs, la nouvelle recherche montre que plusieurs autres épaulards ont également rejoint les chasses.

Il est trop tôt pour dire si ces épaulards apprennent la technique de chasse aux requins de leurs ancêtres, mais l’étude indique si cela se produit, “cela aura des impacts plus larges sur les populations de requins et devra être pris en compte dans les études futures”.