Des images de drones d’un barrage effondré montrent une structure en ruine, la dévastation et aucun signe de vie

KHERSON, Ukraine (AP) – Images exclusives de drones du Barrage ukrainien effondré et les villages environnants sous occupation russe montrent la structure en ruine tombant dans la rivière inondée et des centaines de maisons submergées, des serres et même une église – et aucun signe de vie.

Une équipe de l’Associated Press a fait voler un drone au-dessus de la dévastation mercredi, un jour après la destruction du barrage de Kakhovka sur le Dniepr. Les bâtiments qui restent visibles au-dessus des eaux tumultueuses ne présentaient pas de dommages typiques d’une bombe larguée d’en haut, tels que des marques de brûlure ou des cicatrices d’éclats d’obus.

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir bombardé la structure, qui était sous le contrôle de Moscou, tandis que l’Ukraine a allégué que la Russie l’avait fait exploser de l’intérieur.

Des maisons sont vues sous l’eau dans le village inondé de Dnipryany.

Le effondrement du barrage dans une zone que Moscou contrôle depuis plus d’un an et la vidange de son réservoir a irrévocablement changé le paysage en aval, et déplacé la dynamique de la guerre vieille de 15 mois.

Dans les images capturées par l’AP, la majeure partie du barrage a été submergée par les eaux tumultueuses. Deux villages voisins sous occupation, Dnipryany et Korsunka, étaient également sous l’eau jusqu’aux toits des maisons et une église bleu vif.

La forme arrondie de dizaines de serres était visible au-dessus de la ligne de flottaison. Les images étaient dépourvues de personnes, mais les journalistes de l’AP pouvaient entendre le hurlements de chiens pris au piège par les inondations.

La ville voisine de Nova Kakhovka, également sous occupation, a été moins touchée par les inondations mais tout aussi dépourvue d’hommes et d’animaux. Sa grande roue a été arrêtée et l’eau a ravagé une rue principale.

L’Ukraine a averti depuis octobre dernier que le barrage hydroélectrique était miné par les forces russes et les a accusées d’avoir déclenché une explosion qui a transformé les zones en aval en une friche gorgée d’eau. La Russie a déclaré que l’Ukraine avait frappé le barrage avec un missile. Les experts ont déclaré que la structure était en mauvais état, ce qui aurait également pu entraîner son effondrement.

Le stockage des céréales se trouve sous l’eau après l’effondrement du barrage de Kakhovka, à Kozatske, en Ukraine occupée par la Russie, le 7 juin.

Il n’y avait aucun signe typique d’une attaque de missile dans les quelques bâtiments restants.

Le fleuve Dniepr fait partie de la ligne de front de la guerre et de nombreuses personnes avaient déjà fui la région à cause des combats. L’Ukraine détient la rive ouest, tandis que la Russie contrôle la partie orientale basse, qui est plus vulnérable aux inondations.

Anna Lodygina, une habitante de Nova Kakhovka qui a fui l’automne dernier, a déclaré que les inondations avaient paralysé la ville occupée, les marchés étant fermés et l’électricité et la réception mobile limitées. Les soldats russes occupant sa maison familiale, à seulement 500 mètres (yards) de la rivière, ont fui après l’effondrement du barrage et des voisins lui ont dit que l’eau atteignait maintenant l’étage supérieur du bâtiment de deux étages.

Des amis et des voisins lui ont dit que les Russes se sont retirés, mais n’ont apporté aucune aide aux résidents, alors les gens ont pris les choses en main, trouvant refuge dans un quartier plus éloigné de la rivière.

Selon Lodygina, la partie historique de la ville est submergée.

« Son état est maintenant inconnu », a-t-elle déclaré.

Des maisons sont vues sous l’eau dans le village inondé de Dnipryany, en Ukraine occupée par la Russie après l’effondrement du barrage de Kakhovka.

Du côté sous contrôle ukrainien, un employé de la Croix-Rouge a répondu aux appels de personnes implorant le sauvetage de l’autre rive, mais n’a pas pu faire grand-chose pour eux.

« Notre téléphone est saturé d’appels et notre numéro de téléphone n’est pas bien connu. Pas plus tard qu’hier, nous avons reçu au moins 30 appels de territoires occupés », a déclaré Mykola Tarenenko, chef de l’équipe d’intervention rapide de la Croix-Rouge de Kherson.