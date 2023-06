Des images de drones choquantes montrent une Lada claquée d’explosifs au sommet du barrage de Kakhovka « prouvant que la Russie l’a fait exploser »

Des images de drones CHOQUANTES montrant une voiture Lada remplie d’explosifs au barrage condamné de Kakhovka ont été présentées comme des preuves irréfutables que la Russie était responsable de l’explosion.

La catastrophe du barrage de Kakhovka le 6 juin a déversé 4,8 milliards de gallons d’eau dans le sud de l’Ukraine déjà battu, détruisant des villes entières, noyant des civils et éviscérant des animaux sauvages.

9 Les images du drone montrent une voiture garée remplie de barils explosifs laissés au-dessus de la section du barrage qui a échoué Crédit : AP

9 Les forces russes étaient également stationnées dans la région avant l’explosion extrêmement destructrice du 6 juin Crédit : AP

9 Les experts affirment qu’une explosion a d’abord été déclenchée par les forces russes du plus profond de la structure en béton Crédit : Reuters

9 Le torrent d’eau a tout consommé sur son passage et a laissé la majeure partie de Kherson sous l’eau Crédit : AP

Des images obtenues par AP auprès de sources militaires ukrainiennes semblent montrer à la fois une Lada bourrée d’explosifs et des responsables russes stationnés très près du point d’explosion du barrage de l’ère soviétique.

Les images prises le 28 mai montrent la voiture garée sur le barrage avec son toit ouvert pour exposer des barils géants, y compris ce qui ressemble à une mine terrestre.

Cela ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que la Russie avait les moyens, le motif et l’opportunité de faire sauter le barrage.

Les forces spéciales ukrainiennes ont suggéré que la voiture piégée – qui en elle-même n’est pas suffisante pour faire tomber le barrage – a été utilisée pour amplifier l’explosion planifiée plus importante de l’intérieur.

Dans la région qui entoure le barrage, le fleuve Dniepr forme la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes, les Russes contrôlant le barrage lui-même.

La destruction du barrage a entraîné des inondations mortelles, mis en danger le grenier à blé du monde, contaminé l’approvisionnement en eau potable de milliers de personnes et déclenché une catastrophe environnementale.

Les commandants ukrainiens disent qu’il a également saboté certains de leurs plans visant à prendre des positions russes dans une contre-offensive qui en est maintenant à ses débuts.

La Russie a blâmé l’Ukraine pour l’effondrement, mais ses affirmations selon lesquelles le barrage a été touché par un missile ou détruit par des explosifs ont été contredites par l’ampleur de l’explosion.

La Russie a profité du moment des inondations massives qui ont suivi l’explosion, mais l’ampleur des destructions dans les régions de l’Ukraine qu’elle contrôle partiellement a peut-être été plus lourde que prévu.

Cela vient comme le New York Times a publié des preuves d’ingénieurs et d’experts en explosifs suggérant que la Russie a fait sauter le barrage de Kakhovka de l’intérieur.

Leur enquête a révélé qu’une charge explosive aurait explosé du plus profond de la base en béton du barrage, dont la Russie avait une connaissance approfondie et à laquelle elle avait accès depuis la salle des machines.

Le barrage principal a été construit dans les années 1950 pour soutenir tout type d’attaque possible et l’Ukraine ne possèderait aucun missile suffisamment puissant pour le détruire.

La veille de l’effondrement de la structure, le 6 juin, les Russes avaient installé une position de tir à l’intérieur de la salle des machines cruciale du barrage, d’où l’explosion aurait pris naissance.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dès octobre 2022 que le barrage était miné.

Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir détruit un dépôt de munitions « important » à Kherson, sous occupation russe, provoquant une énorme explosion de boule de feu.

Dimanche, on a vu de la fumée s’élever en larges panaches dans la région déjà dévastée par la rupture du barrage.

L’explosion était la dernière d’un certain nombre d’attaques récentes présumées de Storm Shadow sur Henichesk – la capitale désignée de Poutine de la région envahie de Kherson.

9 Le 6 juin, le barrage a cédé, libérant un mur d’eau dans la région, dévastant la région et provoquant l’évacuation de dizaines de milliers de personnes. Crédit : AP

9 Les forces ukrainiennes ont passé des semaines à évacuer les civils des zones touchées Crédit : AP

9 De vastes étendues de Kherson étaient sous l’eau Crédit : AP

9 Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, tandis que d’autres ont péri dans les eaux de crue Crédit : AP