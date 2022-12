Des images de drones capturent les célébrations massives de la Coupe du monde en Argentine (VIDEO)

Les fans se sont rassemblés par milliers pour célébrer le passage de l’équipe en finale au Qatar

Des milliers de supporters ont afflué mardi dans les rues de Buenos Aires après que l’équipe nationale argentine ait obtenu une place en finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Le capitaine Lionel Messi a de nouveau été une source d’inspiration lorsque l’Argentine a battu la Croatie 3-0 au stade Lusail.

Messi a marqué un penalty tandis que l’attaquant de 22 ans Julian Alvarez a marqué deux fois lors d’une victoire complète contre l’Albiceleste.

L’Argentine jouera une sixième finale de Coupe du monde de son histoire dimanche, face à la France, championne en titre, ou au Maroc, sensations africaines.

Les fans ont envahi les rues du centre de Buenos Aires, y compris près du célèbre Obélisque, pour marquer l’exploit et ont fait la fête jusque dans la nuit.

Des images de drones ont capturé les célébrations de masse, y compris des fusées éclairantes et des feux d’artifice déclenchés.

Des médias locaux ont rapporté que la police avait déployé des gaz lacrymogènes pour contrôler la foule alors que des barrières étaient érigées le long d’une section de l’avenue Corrientes.

L’équipe argentine a également bénéficié d’un soutien fervent au Qatar, comme en témoigne le nombre important et bruyant de ses fans à l’intérieur du stade Lusail mardi.

S’adressant à l’agence vidéo Ruptly après le match, un fan a décidé d’aller jusqu’au bout, jurant : “Nous sommes prêts à gagner la Coupe du monde que Messi mérite.”

Le penalty de Messi en première mi-temps contre la Croatie était son cinquième but en Coupe du monde, le plaçant à égalité dans la course au Soulier d’or avec le Français Kylian Mbappe.

Messi a également produit une passe décisive sensationnelle pour le troisième but de l’Argentine, se tordant et tournant sur les flancs droits avant de se précipiter dans la surface et de mettre en place Alvarez.

Messi, 35 ans, a réitéré après le match que la finale de dimanche sera probablement sa dernière apparition à la Coupe du monde, alors qu’il tente d’imiter Diego Maradona en menant le pays à un premier titre au tournoi depuis 1986.

