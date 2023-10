Des images de drone montrent l’ampleur des destructions du Hamas lors d’un festival de musique en Israël

Certains ont couru à travers le désert, d’autres se sont cachés dans les buissons, tandis que d’autres ont tenté de fuir dans leur voiture – pour ensuite être pris en embuscade et kidnappés par des militants du Hamas qui ont franchi la frontière sud d’Israël avec la bande de Gaza.

Ils faisaient partie des milliers de personnes participant au festival de musique Supernova aux premières heures de samedi lorsque des roquettes ont été lancées vers Israël. Au total, 260 personnes ont été tuées lors de cet événement, selon un porte-parole de ZAKA, une organisation non gouvernementale israélienne de secours et de rétablissement.

De nouvelles images de drone diffusées par les premiers intervenants mettent en lumière les conséquences de l’attaque meurtrière, montrant des dizaines de voitures mutilées éparpillées le long des routes longeant la zone du festival. Certains étaient à l’envers et d’autres étaient calcinés au point d’être méconnaissables, donnant un instantané de la violence endurée par les spectateurs.

Beaucoup ont tenté de s’enfuir vers leurs véhicules garés dans le désert du Néguev, mais la route a été rapidement bloquée ; des vidéos prises plus tard dans la matinée et vérifiées par NBC News montraient que le festival avait été directement pris en embuscade par les militants.

Beaucoup ont fui plus loin dans le désert, avec des vidéos montrant certains retenant leur souffle derrière des buissons, se cachant des militants qui passaient par là, tandis que d’autres couraient pour sauver leur vie à travers les vastes étendues sauvages.

Les ambulanciers comme Yan Gorjalstan ont été inondés d’appels d’urgence alors que le nombre de blessés s’accumulait. A l’époque, il ne savait pas que son amie de 15 ans, Noa Argamani, qui assistait à la rave, avait été kidnappée par les militants. Ce n’est qu’à son retour chez lui qu’il a vu une vidéo de son enlèvement.

« Dès que je l’ai vue, c’était elle à 100% », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Argamani adorait faire la fête et voyager.

Jusqu’au week-end, Gorjalstan ne l’avait jamais vue sans un sourire, a-t-il déclaré. Mais peu après avoir appris son enlèvement, il l’a vue dans une vidéo la montrant en captivité dans la bande de Gaza.

« La chose la plus terrifiante, c’est sa voix et l’expression d’horreur sur son visage », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez voir l’horreur qu’elle ressent lorsqu’elle dit : ‘Je ne veux pas mourir.' »

Le père de Noa, Shamale, espérait désespérément qu’elle revienne ce week-end.

« Je pensais que demain serait un nouveau jour et qu’elle reviendrait », a-t-il déclaré.

Les festivals de musique sont courants en Israël et attirent d’énormes foules locales et internationales. Ils durent généralement plusieurs jours, généralement sans interruption.

Le festival, destiné à permettre aux jeunes fêtards de se défouler, est devenu l’une des premières cibles des militants.

« J’ai beaucoup d’amis qui ont probablement été kidnappés eux aussi, et personne n’est au courant car Noa est l’une des seules personnes à posséder la vidéo et la confirmation qu’elle est en vie et qu’elle est retenue captive », a déclaré Gorjalstan.

« Comme nous, des dizaines, voire des centaines de familles crient à l’aide pour leurs fils et leurs filles », a-t-il déclaré.