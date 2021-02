Des images de drone capturent la rare vue de la neige à Athènes

Cette séquence de drone montre la rare vue de la neige dans la capitale grecque Athènes.

La tempête de neige, décrite par les autorités comme la plus sévère depuis 20 ans, a recouvert la ville et ses monuments antiques mardi et a laissé certaines parties de la capitale sans électricité ni eau.

Mercredi, les travailleurs ont utilisé des bulldozers et des tronçonneuses pour aider les équipes de pompiers à déblayer la neige épaisse et à abattre des arbres qui ont endommagé le réseau électrique et bloqué des routes dans la banlieue nord d’Athènes.

Des membres des forces armées, y compris des marines, ont été appelés à aider.