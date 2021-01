Des images de drone ont capturé un glissement de terrain massif qui a emporté une partie importante de la Highway One de Californie près de Big Sur.

Une grande partie de la route dans le comté de Monterey, à environ 15 miles au sud de la célèbre destination balnéaire, s’est effondrée jeudi et vendredi à la suite de fortes pluies.

Personne n’a été blessé car les responsables de la route avaient fermé la route en prévision de glissements de terrain auxquels la région est sujette par mauvais temps et en raison de la rivière atmosphérique.

Une section massive de la route 1 à Big Sur en Californie s’est effondrée et emportée dans l’océan vendredi 29 janvier 2021 lorsque la falaise en contrebas a cédé au milieu des pluies torrentielles et du vent provoqué par la rivière atmosphérique.

Les routes en direction sud et nord ont été fermées indéfiniment après l’effondrement

Les équipes de Caltrans sont intervenues sur un tronçon de route qui s’est effondré près du point milliaire 30 près du pont Big Creek et a fermé la route indéfiniment

Des images choquantes de drones ont montré la dévastation du glissement de terrain

Les images capturent comment la route s’est effondrée, laissant des parties déchiquetées du tarmac et des marques de route encore visibles, suspendues au-dessus du cratère.

La coulée de boue a été provoquée par des pluies torrentielles ainsi que par la rivière atmosphérique

Des images de drone choquantes de la patrouille routière, du district de Caltrans 5 ainsi que de la région de la baie NBC, ont capturé la chute pure dans l’océan Pacifique.

John Yerace, officier de la California Highway Patrol, a déclaré: « Hier (jeudi) vers 16 heures, j’étais dans la région, quand j’ai remarqué que cette section de route, en particulier la voie en direction sud, était tombée dans l’océan. Je suis resté dans la région jusqu’à ce que je sois soulagé hier soir. Vers 18 heures, la chaussée était toujours constituée d’une voie en direction du nord. Quelque temps pendant la nuit, avant 6h30 du matin, nous sommes revenus sur les lieux avec l’aide de l’accès Caltrans et avons réalisé que la chaussée avait disparu.

La patrouille routière a publié des photos de la coulée de boue sur les réseaux sociaux et a encouragé les Californiens à éviter la zone, car les conditions étaient toujours dangereuses.

La route reste fermée et les conducteurs sont encouragés à planifier des «routes alternatives».

Yerace a ajouté: « Veuillez continuer à faire preuve d’une extrême prudence sur les routes rurales, en particulier la nuit. »

La région est sujette à de grandes coulées de boue par mauvais temps.

En 2017, le plus gros glissement de terrain que Big Sur avait jamais vu a coupé 30 miles de côte pendant près d’un an et a rendu la zone accessible uniquement par hélicoptère.

La route près du bien nommé Mud Creek dans le comté de Monterey s’est effondrée dans l’océan.

En 2017, un glissement de terrain à Big Sur au bien nommé Mud Creek a coupé la route au nord de Ragged Point dans le comté de Monterey. Sur la photo, les conséquences du 25 mai 2017

La région sert de toile de fond époustouflante à l’émission de HBC Big Little Lies, mettant en vedette Reese Witherspoon et Nicole Kidman, avec son célèbre Bixby Bridge dans le générique d’ouverture.

En 2019, les touristes qui ont inondé la région pour prendre des selfies sur le pont et les plages ont été honteux par une bannière sur le pont qui affirmait: «Le surtourisme tue Big Sur».

Un compte Instagram sous le pseudonyme « Big Sur Hates You » est apparu et a commencé à faire honte publiquement aux touristes infiltrant la communauté de moins de 2000 habitants toute l’année.