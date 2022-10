Des images de choc montrent un convoi de la mort des guerriers nucléaires d’élite de Poutine EN MOUVEMENT “en signal effrayant à l’Ouest”

CILLING nouvelles images montrant un convoi transportant du matériel pour la Russie arsenal nucléaire les forces armées pourraient être un “signal vers l’Occident”, a affirmé un spécialiste du renseignement militaire.

Les images, tournées dans un lieu tenu secret dans le centre de la Russie, montrent un convoi militaire russe traversant une ville chargée de véhicules et d’équipements se dirigeant vers la ligne de front en Ukraine.

Moscou pourrait signaler une escalade de ses préparatifs pour une attaque nucléaire dans de nouvelles images Crédit : Twitter/@rybar_fr

Le train est lié au département russe responsable de l’arsenal nucléaire de l’État Crédit : Twitter/@@rybar_fr

Selon l’analyste de la défense Konrad Muzyka, le train est relié au Glavnoye Upravleniye Ministerstvo Oborony de Russie – également connu sous le nom de 12e direction principale du ministère de la Défense – qui exploite une douzaine d’installations centrales de stockage d’armes nucléaires.

“Cet” autre train avec du matériel militaire “transporte en fait du matériel appartenant à la 12e direction principale du ministère de la Défense russe”, a déclaré Muzyka.

“La direction est responsable des munitions nucléaires, de leur stockage, de leur entretien, de leur transport et de leur distribution aux unités.”

Alors que l’expert a déclaré que la vidéo ne montre en aucun cas “les préparatifs d’une libération nucléaire”, il a expliqué que les images surviennent après que l’Ukraine a averti que le risque que la Russie utilise une arme nucléaire tactique était “très élevé”.

“Cela pourrait être une forme de signal à l’Occident que Moscou s’intensifie”, a déclaré Muzyka, en référence à l’avertissement de guerre nucléaire de Vladimir Poutine vendredi.

Muzyka a également suggéré que la Russie pourrait déplacer cet équipement avant les exercices d’entraînement de ses forces de fusées stratégiques (RSVN) – la principale unité de dissuasion nucléaire du pays qui fait partie des forces nucléaires russes et soviétiques.

“Les forces RVSN russes s’entraînent généralement intensivement pendant l’automne”, a expliqué Muzuka, ajoutant que Moscou pourrait également déplacer cet équipement en vue de son exercice stratégique des forces nucléaires.

“La Russie pourrait mener un exercice de dissuasion stratégique Grom en octobre, donc ce train pourrait montrer une préparation pour cet exercice”, a déclaré Muzyka, en référence aux manœuvres annuelles à grande échelle de la Russie de ses forces nucléaires stratégiques (SNF) connues sous le nom de Grom, ou tonnerre. .

Le retrait samedi des forces russes de la ville clé de Lyman, qui avait servi de plaque tournante logistique et de transport pour les opérations du Kremlin dans le nord de la région de Donetsk, a été une gêne pour Moscou.

La Russie a admis que ses troupes avaient abandonné leur bastion de Lyman pour éviter d’être encerclées par l’armée ukrainienne.

Mais après la nouvelle défaite majeure, Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène russe, a déclaré que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

Dans un message glaçant, il a écrit : « A mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique au monde, y compris des armes nucléaires tactiques à faible rendement conçues pour être déployées contre des armées adverses.

D’autres alliés de Poutine, dont l’ancien président Dmitri Medvedev, ont suggéré que la Russie pourrait avoir besoin de recourir aux armes nucléaires – mais l’appel de Kadyrov était le plus urgent et le plus explicite.

Entre-temps, dimanche, la chaîne de télévision de propagande de Poutine a diffusé un segment terrifiant « en prévision d’un conflit nucléaire ».

La séquence inquiétante, qui a été diffusée par le radiodiffuseur pro-Kremlin NTV, a montré des explosions nucléaires et les conséquences “d’Armageddon” des explosions.

NTV appartient à l’aile médiatique du géant de l’énergie Gazprom, qui a publié le mois dernier une vidéo de l’Europe “mort de froid” sans gaz russe dans le but de narguer l’Occident.

Le dernier segment effrayant était intitulé “En prévision d’un conflit nucléaire – comment les armes de destruction massive sont devenues une partie du jeu géopolitique”.