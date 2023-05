Des images de caméras corporelles montrent d’anciens policiers inculpés se moquant d’un homme décédé en détention

JACKSON, Mississippi (AP) – Trois anciens policiers qui ont été inculpés par un grand jury du Mississippi ont plaisanté à propos d’un homme décédé sous leur garde, l’un d’eux se demandant s’il fallait appeler une ambulance pour l’homme immédiatement, images de caméra corporelle montre.

Des responsables de la capitale de l’État de Jackson ont annoncé mercredi qu’un grand jury du Mississippi avait inculpé deux anciens policiers pour meurtre et un autre ex-officier pour homicide involontaire coupable dans la mort d’un homme noir vu sur vidéo coincé et choqué à plusieurs reprises avec étourdissement armes à feu lors d’une arrestation le soir du Nouvel An. La ville a publié des heures de séquences de caméras corporelles détaillant la rencontre, que l’Associated Press a examinées.

Les agents s’étaient attaqués à Keith Murriel lors de son arrestation pour intrusion présumée dans un hôtel après lui avoir demandé de quitter le parking de l’immeuble. Les images montraient les officiers de l’époque Avery Willis, Kenya McCarty et James Land luttant pour menotter Murriel alors qu’il était assommé à plusieurs reprises pendant plus de 10 minutes.

McCarty et Willis sont noirs et Land est blanc, selon Melissa Faith Payne, porte-parole de la ville.

Après que les agents aient menotté Murriel, ils l’ont placé horizontalement à l’arrière d’une voiture de patrouille. Dix-sept minutes de la séquence d’une heure de la caméra corporelle montrent des agents essayant de placer Murriel à l’intérieur du véhicule. Les 43 minutes restantes de la séquence ne montrent pas les ambulanciers arrivant ou les officiers vérifiant Murriel pour voir s’il avait besoin d’une aide médicale immédiate. Les images sont divisées en plusieurs clips et il n’est pas clair si les agents ont assisté à Murriel hors caméra.

Ce qui est clair, c’est que pendant cette période de 43 minutes, les officiers ont plaisanté à propos de la rencontre.

« J’espère (qu’il) dort. Parce que s’il dort, ce sera une bonne balade », a déclaré Willis à la caméra, utilisant une insulte raciale pour désigner Murriel. « C’était drôle de voir (ses) pieds en l’air… Au début, c’était drôle. Au bout d’un moment, c’est devenu énervant. »

Après que les agents aient laissé Murriel dans le véhicule de patrouille, Willis a déclaré qu’il allait appeler un sergent pour lui demander quand les agents devraient appeler une ambulance américaine d’intervention médicale, ou AMR.

« Je ne sais pas s’il veut attendre que nous descendions (à la station) pour le faire, jusqu’à ce que je lui donne l’AMR », a déclaré Willis. « De cette façon, il est au moins déjà là-bas, parce que si nous ouvrons la porte, il va essayer de sortir. »

Le clip de la caméra corporelle de Willis se termine après une heure. Les ambulanciers sont arrivés 12 minutes après le début du clip suivant de la caméra corporelle de Willis. Lorsqu’un ambulancier a ouvert la porte arrière du véhicule de patrouille, il a remarqué que Murriel ne respirait pas.

McCarty a ensuite dit à l’un des ambulanciers que Murriel était « sur quelque chose ». Le département de police de Jackson n’a pas indiqué si des stupéfiants avaient été détectés dans le rapport toxicologique de Murriel.

Les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR avant de transporter Murriel dans un hôpital local, où il a été déclaré mort. Sur les images de la caméra corporelle de Willis, on peut l’entendre dire à quelqu’un que Murriel s’est étouffé avec son propre vomi.

Dans un e-mail, Francis Springer, avocat de McCarty, a écrit que son client « déplore sincèrement la mort de M. Muriel et présente les plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis ».

« SP. McCarty ne croit pas qu’elle soit coupable du crime pour lequel elle est inculpée ou de tout autre crime. Elle inscrira un plaidoyer de non-culpabilité », a écrit Springer.

Un avocat de Land a refusé de commenter. Le bureau du procureur du comté de Hinds et le bureau du shérif du comté de Hinds n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements pour savoir si Willis avait retenu les services d’un avocat.

Daryl Washington, un avocat de la famille de Murriel, a déclaré que le langage et les tactiques utilisés par les officiers justifiaient leur inculpation.

« Cela vous fait vous demander comment ces officiers agissent lorsqu’ils ne sont pas capturés sur leur propre caméra corporelle », a déclaré Washington. «Mais ces agents savaient que leurs caméras corporelles étaient activées et ils se sentaient très à l’aise car ils pensaient que rien ne leur arriverait. Heureusement, la famille de Keith ne permettra pas que cela soit balayé sous le tapis comme beaucoup de ces cas le sont habituellement.

La famille de Murriel a déposé une plainte civile contre les officiers. Washington a déclaré que les responsables de la ville ne leur avaient pas donné suffisamment de temps pour visionner les images avant qu’elles ne soient rendues publiques. Certains membres de la famille ont vu les images pour la première fois dans des reportages.

« Nous nous attendions à avoir au moins quelques jours pour nous préparer », a-t-il déclaré.

Le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi que la ville diffusait désormais des images de caméras corporelles car une enquête du Mississippi Bureau of Investigation sur la mort était terminée. Les officiers – tous d’anciens membres du département de police de Jackson – ont été inculpés le 12 mai.

Les trois agents ont été placés en congé administratif après l’incident. McCarty a été licencié en février, et Willis et Land en avril.

Le shérif du comté de Hinds, Tyree Jones, a déclaré à WJTV-TV que Land était sorti de prison avec une caution de 75 000 $ et que McCarty avait une caution de 150 000 $. Le shérif a déclaré mercredi que Willis n’avait pas encore été arrêté et qu’un porte-parole du département n’a pas répondu à un message téléphonique jeudi demandant s’il était en détention.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à https://twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press