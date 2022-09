Apple expédie l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro aux clients, aux magasins de détail et aux entrepôts du monde entier avant les livraisons et les ramassages en magasin à partir de vendredi, et à l’approche de la sortie des nouveaux appareils, de plus en plus d’images apparaissent en ligne avant d’autres ont partagé mardi montrant les boîtes de vente au détail de l’iPhone 14 Pro alors que les appareils commencent le voyage vers les portes des clients.

Partagé par le leaker Duan Rui mardi, les images montraient une palette d’expédition chargée de boîtes de différents modèles d’iPhone 14 Pro, montrant l’emballage de vente au détail des nouveaux appareilsqui arrivera dans les rayons des magasins le vendredi 16 septembre.

Maintenant, d’autres images partagées par leaker Majin Bu sur Twitter montrent des boîtes de vente au détail pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro dans un environnement d’entrepôt alors que des palettes d’appareils commencent à faire leur chemin à travers le monde.

Êtes-vous prêt pour le 14 pro ? pic.twitter.com/E8KWxa8yYj – Majin Bu (@MajinBuOfficial) 11 septembre 2022

Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro lors de son événement spécial “Far out” mercredi dernier. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un tout nouvel écran Always-On, du tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, de la détection des collisions, du SOS d’urgence par satellite et d’une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec le “Dynamic Island”. “, qui remplace l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.

Image: Majin Bu