COLUMBUS, Ohio – La police a abattu et tué une adolescente mardi à Columbus, juste avant qu’un jury ne condamne l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour la mort de George Floyd l’année dernière.

Dans un geste sans précédent, la police de Columbus a montré plus tard des images de la caméra corporelle d’un officier tirant sur la fille, qui était noire, alors qu’elle semblait tenter de poignarder deux personnes avec un couteau.

La vidéo montre un agent s’approchant d’une allée avec un groupe de jeunes debout là-bas. Dans la vidéo, il semble que l’adolescent, qui a été abattu quelques instants plus tard par la police, pousse ou balance une personne qui tombe au sol.

Alors que les images se poursuivent, l’adolescent semble alors balancer un couteau sur une fille qui se trouve sur le capot d’une voiture, et l’officier tire avec son arme ce qui ressemble à quatre fois, frappant la fille.

Une lame à manche noir ressemblant à un couteau de cuisine ou à un couteau à steak semblait se trouver sur le trottoir à côté d’elle immédiatement après sa chute.

Plus tard mardi soir, les services à l’enfance du comté de Franklin ont confirmé que la fille tuée était Ma’Khia Bryant, 16 ans, et qu’elle était en famille d’accueil.

La police de Columbus a souligné que le Bureau of Criminal Investigation mène l’enquête sur l’affaire, mais la ville voulait libérer la caméra corporelle pour donner plus d’informations au public.

«C’est une journée tragique dans la ville de Columbus. C’est une situation horrible et déchirante», a déclaré le maire Andrew J. Ginther, qui avait auparavant exhorté les habitants à rester calmes. «Nous avons ressenti de la transparence dans le partage de ces images, aussi incomplètes qu’elles soient à ce moment-là» a été critique.

Le chef de la police intérimaire de Columbus, Michael Woods, a déclaré que les agents étaient autorisés à utiliser la force meurtrière pour se protéger ou protéger un tiers. Il a déclaré que l’enquête devait encore être terminée pour déterminer si les actions des agents étaient justifiées.

Le directeur de la sécurité publique de Columbus, Ned Pettus Jr., a exhorté le public à être patient pendant que l’enquête se poursuit, et les responsables de la ville ont de nouveau appelé à la paix.

« Elle pourrait être ma petite-fille », a déclaré Pettus. « De toute façon vous regardez ça, c’est une tragédie. »

Les agents ont répondu à une tentative d’appel à l’arme blanche lorsque la police a abattu la jeune fille vers 16 h 45, ont indiqué les autorités. L’appelant du 911 a rapporté qu’une femme essayait de les poignarder avant de raccrocher, ont-ils dit.

La jeune fille a été emmenée à l’hôpital, où elle a été déclarée morte, a indiqué la police. On ne sait pas si quelqu’un d’autre a été blessé.

Hazel Bryant a déclaré au Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’elle était la tante de Ma’Khia Bryant. La jeune fille vivait dans une famille d’accueil sur Legion Lane et a eu une altercation avec quelqu’un d’autre à la résidence, a-t-elle déclaré.

Bryant a déclaré que sa nièce avait un couteau, mais a soutenu que la fille avait laissé tomber le couteau avant d’être abattue à plusieurs reprises par un policier.

« Dites son nom »: des manifestations se développent sur les lieux de tournage

Une foule s’était rassemblée mardi soir sur les lieux de Legion Lane, que la police avait partiellement bloquée à la circulation. D’autres se sont rassemblés au siège de la police de la ville pour protester, une semaine après que des agents ont pulvérisé du poivre de Cayenne un groupe qui tentait de pénétrer dans le quartier général après avoir tué par la police un homme noir qui avait une arme à feu dans les urgences d’un hôpital.

Des centaines de manifestants ont poussé les barrières de police à l’extérieur du siège et se sont approchés des policiers alors que les responsables de la ville montraient la vidéo de la caméra corporelle à l’intérieur. Beaucoup ont scandé: «Dites son nom!» Alors que d’autres ont indiqué l’âge de la victime en criant, «elle n’était qu’une enfant». Des agents avec des vélos ont repoussé les manifestants et ont menacé de déployer du gaz poivré sur la foule.

Des manifestants portant des pancartes Black Lives Matter, des mégaphones et un haut-parleur se sont joints à la foule rassemblée derrière une bande de scène de crime à environ un demi-pâté de maisons de la scène de tournage.

« Nous ne pouvons rien célébrer », a déclaré KC Taynor à travers un mégaphone du verdict Chauvin. « … En fin de compte, tu sais quoi, tu ne peux pas être Black. »

Kiar Yakita, du Mouvement de libération des noirs, a déclaré qu’elle n’était pas surprise qu’une autre fusillade de la police ait eu lieu. « Pourquoi ont-ils tué ce bébé? » elle a demandé à haute voix.

Hana Abdur-Rahim, du Collectif des abolitionnistes noirs, a déclaré: « Nous sommes dans un génocide littéral. Nous nous battons pour nos vies. »

Lors d’une audience du comité du conseil mardi soir qui a permis aux membres de rencontrer des candidats à un nouveau comité d’examen civil de la police pour enquêter sur les usages de la force par les agents, le président du conseil, Shannon Hardin, a annoncé qu’il y avait eu une autre fusillade de la police.

« Nous ne savons pas grand-chose en l’état actuel des choses, et pendant que nous regardions le verdict de Minneapolis, beaucoup ont parlé du soupir de soulagement – mais il est vrai que pour tant de personnes dans notre communauté, il n’y a pas de soulagement. Ce n’est pas bien, ce n’est pas OK et ça ne peut pas continuer.

« Nous allons avoir besoin de la plus grande transparence pour en savoir plus (sur le dernier incident). Mais la vérité est que rien de ce que nous ferons ne ramènera cette petite fille. Rien n’empêchera la famille de s’en sortir. deuil. «

Hardin a déclaré aux membres du panel interrogés que la dernière fusillade montre pourquoi la ville a besoin d’un comité d’examen civil, « et nous devons repenser fondamentalement la sécurité dans notre ville. »

« Cela met certainement en évidence ce que vous avez été appelé à faire dans notre communauté, chacun d’entre vous: assurer la supervision, la responsabilité et la transparence en matière de maintien de l’ordre dans notre communauté », a-t-il ajouté.

La fusillade à Columbus survient après que Miles Jackson, un homme noir de 27 ans, a été tué dans un échange de coups de feu avec des agents du centre médical Mount Carmel St.Ann à Westerville, Ohio, plus tôt ce mois-ci. La police de Columbus a publié des images de la caméra corporelle de l’incident la semaine dernière et a identifié deux agents impliqués dans la fusillade.

