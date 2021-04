SHOCKING nouvelle séquence de bodycam montre le moment où les flics ont abattu un élève de 17 ans dans les toilettes d’une école – mais aucun des policiers impliqués ne fera face à des accusations criminelles.

Anthony Thompson Jr.était étudiant à Austin-East Magnet High School à Knoxville, Tennessee, lorsqu’il a été abattu par la police le 12 avril.

Le procureur général du district de Knox, Charme Allen, a déclaré mercredi qu’elle avait déterminé que la fusillade était «justifiable» en vertu de la loi de légitime défense du Tennessee et qu’aucune accusation ne serait déposée.

La police avait répondu à une plainte de violence domestique déposée par la mère de l’ex-petite amie de Thompson lorsque l’incident mortel s’est déroulé.

Quatre agents sont allés dans une salle de bain où ils croyaient que Thompson était. L’adolescent portait une arme de poing, bien que les agents ne le savaient pas à l’époque, a déclaré Allen.

La vidéo montre ensuite les agents tentant de menotter Thompson.

Un officier a attrapé le bras droit de Thompson, mais son bras gauche était dans la poche de son sweat-shirt où il tenait une arme de poing, montre la vidéo.

Le canon de l’arme pouvait être vu furtivement à travers la poche de son sweat-shirt.

L’arme de Thompson a explosé, touchant une poubelle mais aucun des officiers.

Le coup de feu a fait croire aux policiers que leur vie était en danger et que l’un d’entre eux était potentiellement blessé, a déclaré Allen – soulignant les différentes déclarations qu’ils ont ensuite faites aux enquêteurs.

On peut voir l’officier Jonathon Clabough retirer son arme et tirer sur Thompson à l’épaule en réponse.

Le flic tire à nouveau avec son arme alors que Thompson tombe au sol avec les agents qui l’entourent.

Le deuxième tir de Clabough a accidentellement touché le policier Adam Wilson à la jambe.

Un deuxième élève anonyme se trouvait dans une cabine de salle de bain au moment de la fusillade.

Les images montrent un officier menotter cet élève, qui pourrait être entendu crier aux officiers de soigner les blessures de Thompson parce qu’il pouvait voir du sang provenant du corps de Thompson.

Allen a déclaré que les policiers ne savaient que Thompson avait été abattu avant deux minutes après l’avoir menotté et retourné son corps.

Après avoir remarqué de grandes quantités de sang, les agents appellent l’infirmière de l’école pour une assistance médicale.

Un rapport du médecin légiste a montré qu’en raison de la façon dont Clabough avait tiré sur Thompson, les officiers ou l’infirmière de l’école n’auraient rien pu faire pour lui sauver la vie.

La chef de la police de Knoxville, Eve Thomas, a déclaré dans un communiqué qu’elle était reconnaissante que l’enquête ait déterminé que les actions de ses agents étaient justifiées et «débarrassées de tout acte répréhensible».

La vidéo récemment publiée clarifie ce qui s’est passé dans la salle de bain après des comptes rendus contradictoires du Bureau d’enquête du Tennessee.

Lors d’une conférence de presse peu de temps après la fusillade, le directeur du TBI, David Rausch, a déclaré que Thompson avait tiré des coups de feu alors que des agents entraient dans la salle de bain, frappant un agent.

Deux jours plus tard, le TBI a changé sa déclaration, affirmant que l’arme de l’élève avait été tirée lors d’une lutte avec l’agent des ressources scolaires Adam Willson, qui avait été blessé.

La deuxième déclaration du TBI a déclaré que l’officier n’avait pas été abattu avec le pistolet de Thompson.

Les déclarations contradictoires ont aidé les militants, les dirigeants politiques et les médias à exiger que le bureau d’Allen publie publiquement la vidéo de la caméra du corps de la police après sa résistance initiale.

Allen a finalement été contraint de remettre les images par un juge, qui a convenu avec les responsables de la ville et les médias que la bande devait être publiée.

«Je préférerais ne pas le faire aujourd’hui, mais je suis sous la pression de vous (les médias), des politiciens et des groupes d’activistes», a-t-elle déclaré. « Je comprends. Vous devriez pouvoir voir la vidéo. Je pense juste au moment choisi, nous devons trouver un meilleur processus.

Allen a déclaré lors d’une conférence de presse que la famille de Thompson l’avait suppliée de ne pas publier les bandes.

La mairesse de Knoxville, Indya Kincannon, a déclaré qu’elle avait contacté la famille de Thompson pour lui exprimer sa sympathie, mais qu’elle ne voulait pas la rencontrer.

«Mon cœur va à la famille d’Anthony Thompson Jr. ainsi qu’aux autres familles d’enfants qui ont perdu la vie dans d’autres circonstances, le tout en si peu de temps, tous de la même école. C’est déchirant », a-t-elle déclaré.

La famille de Thompson est représentée par l’avocat des droits civiques Ben Crump, qui a publié un article sur la fusillade avant la conférence de presse de mercredi.

«Regina Perkins n’a pas approuvé la relation de sa fille avec l’adolescent noir de 17 ans Anthony Thompson Jr, alors elle a appelé le 911. Et qu’a fait le service de police de Knoxville – TN? Crump a écrit.

«Maintenant, Regina dit qu’elle regrette son appel au 911. CLAIREMENT. Un autre appel à la police conduisant à une force excessive et un autre adolescent noir mort… c’était CLAIREMENT ÉVITABLE.

Perkins, quant à lui, conteste que Thompson a abusé de sa fille et l’a même menacée une fois avec un pistolet 9 mm.

Elle a dit au Knoxville News Sentinel qu’elle regrettait cependant d’avoir appelé la police.

« Alexus m’a dit qu’elle avait été attrapée et que ses cheveux avaient été tirés, et c’est vraiment ce qui m’a amené à penser que je devais faire plus », a-t-elle déclaré.

Perkins a ajouté qu’elle avait tenté de contacter la mère de Thompson avant de composer le 911, mais en vain.

« Je suis vraiment désolé et je n’ai jamais voulu que quoi que ce soit lui arrive », a déclaré Perkins.

« Nous sommes en deuil. Ma fille pleure la perte de son premier amour et nous voulons aussi des réponses et justice dans cette affaire. »

L’avocat représentant l’officier impliqué dans la fusillade a félicité Allen pour sa décision mercredi.

« Nous sommes impatients de reprendre nos fonctions et de servir à nouveau la ville de Knoxville », indique le communiqué.

Les policiers sont en congé payé depuis la fusillade.