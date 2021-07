Des images de barattage d’estomac montrent des rats morts flottant dans des poubelles alors que les travailleurs claquent les conditions après la coupe des collectes de poubelles

Des séquences vidéo de barattage d’ESTOMAC montrent d’énormes rats morts flottant dans des poubelles alors que les travailleurs des ordures ont critiqué les conditions horribles auxquelles ils doivent faire face.

Les images montrent au moins six énormes rats flottant parmi d’autres déchets à l’intérieur d’une poubelle en Écosse.

Les travailleurs étaient dégoûtés après avoir trouvé au moins une demi-douzaine de rats dans une poubelle Crédit : fourni

Cela survient après un certain nombre d’énormes réductions de financement par les conseils locaux, ce qui signifie que les horaires de collecte des poubelles ont laissé la ville dans une «catastrophe» d’ordures, selon les membres du syndicat.

L’organisateur de GMB Scotland, David Hume, a déclaré au Daily Record « vous ne pouvez pas vous sortir d’une crise ».

À l’heure actuelle, le Glasgow Council a poursuivi ses collectes toutes les trois semaines, ce qui, selon M. Hume, n’est pas suffisant.

Il a déclaré : « C’est un autre exemple honteux de la crise des déchets à Glasgow et soyons clairs, c’est une crise qui frôle la catastrophe.

« La décision du conseil d’aller de l’avant avec trois collectes hebdomadaires à travers la ville est de la folie, et ses tentatives de masquer ces coupes sous la bannière de l’environnementalisme sont méprisables.

«Vous ne pouvez pas vous sortir d’une crise, vous devez investir, et avec les défis liés au règlement des demandes d’égalité de rémunération résiduelles et au remplacement du système d’évaluation des emplois discriminatoire toujours en suspens, il est de plus en plus clair que le conseil ne peut pas résoudre ce problème seul.

CONDITIONS HORRIFIQUES

Le responsable de la branche 40, Chris Mitchell, a déclaré que la tombe humide et humide mettait en évidence la « crise des déchets » subie dans la ville.

Il a également déclaré qu’une augmentation de salaire proposée entre 1 et 2% pour les travailleurs de la Convention des autorités locales écossaises (COSLA) n’était pas suffisante après un an et demi de pandémie.

Dans la vidéo, Chris a déclaré: « C’était une nécessité que vous veniez au travail. Les communautés ne pourraient pas prospérer sans vous. Et en raison de la nature de votre travail, vous êtes une exigence légale.

« Vous empêchez les maladies de se propager. Des choses comme les rats et autres vermines.

« Mais encore une fois, cela ne reflète pas la récente augmentation de salaire de COSLA, ce n’est qu’une insulte. »

Le domaine public est dans un terrible état de délabrement Gary Smith, secrétaire général de GMB en Écosse

Gary Smith, le secrétaire général nouvellement élu du GMB en Écosse, a déjà critiqué Glasgow pour être « sale ».

Il a déclaré: « Glasgow a subi d’énormes réductions des dépenses publiques, les rues sont sales, les infrastructures s’effondrent, le domaine public est dans un terrible état de délabrement.

« Les communautés ouvrières autour de Glasgow ont été complètement abandonnées par les [ SNP -run] conseil. »

Un porte-parole du conseil a déclaré que le problème faisait suite aux travaux de lutte antiparasitaire menés par l’association locale de logement.

« Notre personnel n’a pas signalé de problème de rats dans ces propriétés, ce qu’ils sont censés faire pour leur propre sécurité », ont-ils déclaré.

« Nous vidons les poubelles tous les quatre jours dans ces propriétés et d’après notre expérience, les terrains à poubelles sont maintenus en bon état.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Il est de la responsabilité des conseils individuels de gérer leurs propres budgets et d’allouer les ressources financières à leur disposition sur la base des besoins et des priorités locaux.

«Le conseil municipal de Glasgow recevra un financement total de près de 1,5 milliard de livres sterling pour soutenir les services locaux, qui comprend 29,8 millions de livres sterling supplémentaires pour soutenir les services vitaux au quotidien, ce qui équivaut à une augmentation de 2,2% par rapport à 2020-2021.»