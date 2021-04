Cette séquence choquante montre les conditions de travail horribles des ânes transportant des ordures dans une chaleur extrême en Afrique de l’Ouest.

Dans la capitale du Mali, Bamako, les ânes peinent à des températures souvent supérieures à 40 degrés Celsius.

Mali: deux ânes traînent une charrette de détritus dans des températures bouillonnantes Crédits: Dylan Thomas / SWNS

Les animaux travaillent avec les habitants pour transporter les ordures Crédits: Dylan Thomas / SWNS

Le technicien vétérinaire SPANA Mohamed Lamine Koïta fait une injection d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires à Balablé Crédit: ANNIE RISEMBERG / SWNS

Dans des harnais faits maison, avec des cordes frottant impitoyablement contre des plaies ouvertes, les animaux de travail passent leurs journées à tirer de lourdes charrettes à ordures sur des pentes abruptes, sans se reposer.

Et avec les objets tranchants, une menace constante sous les pieds, les coupures fréquentes et les infections dues au tétanos sont angoissantes – et, si elles ne sont pas traitées, souvent mortelles.

L’organisme de bienfaisance pour les animaux de travail basé au Royaume-Uni SPANA (la Société pour la protection des animaux à l’étranger) a mis en place des visites régulières pour aider les animaux, notamment en leur fournissant des traitements et des vaccins contre le tétanos et d’autres maladies mortelles.

Et grâce aux soins vétérinaires gratuits qu’ils dispensent dans les décharges du Mali, l’espérance de vie des ânes a augmenté de plusieurs années, avec un meilleur bien-être des animaux.

Le Dr Ben Sturgeon, directeur des services vétérinaires de SPANA a déclaré: «Nous voyons souvent des animaux travailler dans des environnements terriblement difficiles et dangereux, mais les conditions ici au Mali sont vraiment choquantes.

«Les ânes et leurs propriétaires misérables sont malheureusement confrontés à un cycle de travail sans fin, transportant des charges éreintantes de déchets dans une chaleur extrême.

«Mais SPANA fait une différence vitale pour les animaux d’ici. En 2020, nous avons traité plus de 21 000 animaux à travers le Mali, y compris dans les décharges de Bamako. »

Lutte à travers des décharges montagneuses remplies de verre brisé et de métal tranchant, au milieu d’une chaleur torride dans «le lieu de travail le plus sombre du monde» Crédits: Dylan Thomas / SWNS

Désormais, grâce à l’intervention de SPANA, les ânes des dépotoirs de Bamako terminent le travail en début d’après-midi, se retirant dans un abri spécialement construit qui les protège du soleil intense.

Les abris fournissent de la nourriture et de l’eau, et les vétérinaires de SPANA sont sur place pour soigner les blessures tout en vaccinant contre le tétanos et d’autres maladies mortelles.

Les tapis de selle anciens et usés peuvent être échangés et les propriétaires reçoivent une formation et des conseils sur la façon de prendre soin de leurs animaux de manière plus humaine.

Partout dans le monde, SPANA a traité l’année dernière 283 552 animaux malades et blessés et a fourni plus de 350 000 traitements vétérinaires au total.

Mais l’organisme de bienfaisance compte sur le public pour financer son travail vital.

L’âne de Coulibaly en traitement au centre SPANA pour le tétanos Crédit: ANNIE RISEMBERG / SWNS

SPANA collecte actuellement des fonds pour aider à payer les vaccins afin de sauver la vie des animaux de trait gravement exposés au tétanos et à d’autres maladies mortelles.

Les dons réguliers peuvent également contribuer à l’achat d’articles essentiels tels que des bandages, des médicaments, des antiseptiques et des anti-inflammatoires, ainsi que de la nourriture et de la litière pour les animaux.

Ben Sturgeon de SPANA a ajouté: «Comme tout le monde au Royaume-Uni reçoit un coup, pensez aux animaux de trait à l’étranger, dont la vie peut être sauvée par une simple vaccination.

«Les vaccins et les médicaments de base peuvent aider à empêcher le tétanos et d’autres maladies de devenir une conséquence mortelle même des plus petites coupures et égratignures.

«Mieux vaut prévenir que guérir, c’est pourquoi, parallèlement à nos soins vétérinaires gratuits, un autre objectif majeur de notre travail est l’éducation et la formation des propriétaires pour s’assurer qu’ils peuvent bien s’occuper de leurs animaux et les traiter avec respect et gentillesse.

«Nos équipes travaillent sans relâche pour améliorer le bien-être des animaux de trait dans le monde, mais le besoin est énorme et nous comptons entièrement sur les dons vitaux que nous recevons du public pour poursuivre notre travail et prévenir la souffrance animale.

Pour plus d’informations et pour soutenir le travail de sauvetage de SPANA, visitez www.spana.org/tetanus.