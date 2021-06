Des images choquantes montrent une voiture se transformer en boule de feu après un accident alors que des pompiers réfléchis et inactifs ont traîné la famille en sécurité

Des images CHOQUANTES montrent le moment où une voiture accidentée explose en une boule de feu alors que des pompiers héros hors service sauvent une famille de l’épave en feu.

Craig Jones et Ed Durante ont vu l’incident et se sont précipités pour aider les cinq personnes piégées à l’intérieur d’un véhicule qui avait heurté une partie d’un pont sur l’A38, près de Chudleigh, dans le Devon avant de prendre feu.

Devon et Somerset Fire and Rescue Service ont tweeté pour féliciter Ed à l’époque – qui est directeur de surveillance, ainsi qu’un ambulancier paramédical avec South Western Ambulance Service.

Ils ont déclaré: « Je suis sûr que plus d’informations seront publiées, mais cet après-midi, notre propre @CM_ParaEDurante a rencontré une grave collision routière RTC alors qu’il n’était pas en service.

« Il a sauvé à lui seul une famille de cinq personnes d’un véhicule en feu !

« Un vrai #Héros et #Légende. Le contrôle du feu te salue Ed. »

Mais le modeste Ed n’a pas tardé à préciser qu’il avait l’aide d’un autre pompier en congé du service d’incendie et de sauvetage de Cornwall.

Se référant à M. Jones, il a répondu: « Merci @DSFireUpdates. Il est important de mentionner un autre pompier hors service de @CornwallFRS qui a également secouru des blessés.

« Tellement chanceux d’avoir un large éventail de cliniciens médicaux hors service et un officier de police pour aider également au traitement et au triage des victimes. »

Une personne a été emmenée à l’hôpital de Derriford tandis que deux autres ont été envoyées à l’hôpital Royal Devon et Exeter, a rapporté Devon Live.

Gerald Taylor, directeur régional des services d’incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset, a déclaré : « Nous tenons à remercier tous ceux qui ont aidé à l’incident et espérons que ceux qui étaient dans la voiture se rétabliront rapidement.

« C’est aussi un rappel opportun de la nécessité de faire attention lors de la conduite sous une pluie battante. »

Un porte-parole de la police de Devon et de Cornwall a ajouté: «La police a été appelée pour signaler une grave collision routière impliquant un seul véhicule sur l’A38 près de Chudleigh juste après 16 heures aujourd’hui.

« Le véhicule aurait été en feu sur les lieux.

« La collision a également été suivie par les pompiers et les ambulanciers.

«L’A38 a été fermée dans les deux sens pendant un certain temps pour permettre aux services d’urgence de gérer les lieux, mais la chaussée en direction nord a été rouverte vers 18h15.

« Cinq blessés ont été transportés à l’hôpital, deux avec des blessures graves et trois avec des blessures moins graves. »

Toute personne ayant été témoin de l’incident est priée d’appeler le 101.

