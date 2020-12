De nouvelles photographies ont capturé l’état choquant de la route rendu célèbre par le documentaire de Channel 4 Benefits Street.

James Turner Street à Winson Green, Birmingham, est devenu le centre d’une série populaire de cinq épisodes documentant la vie de plusieurs résidents en 2014.

Environ 90 pour cent des personnes dans la rue auraient des prestations sociales, le documentaire controversé dépeignant leur dépendance à l’égard des prestations sociales.

Mais depuis que Benefits Street a terminé sa série à Birmingham en 2015, la route bien connue a plongé encore plus loin dans la descente, certains la qualifiant de « honte nationale ».

De nouvelles photographies prises par la ramasseuse de déchets Alicia Wingfield montrent l’étendue des déchets, des débris ménagers et des décharges de mouches qui se sont depuis accumulées dans la région.

Elle a publié un article sur l’état de la région dans le groupe britannique de ramassage des déchets sur Facebook, en écrivant: «Vous ne savez pas si vous connaissez cette rue de Birmingham, mais il y avait une émission télévisée intitulée » Benefits Street? «

«Chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours des pourboires. Signalé via Fix My Street.

«Celui de la zone industrielle était un peu plus loin. J’espère que 2021 Litter Watch, le conseil municipal de Birmingham et d’autres organisations pourront organiser une énorme journée de nettoyage autour de ce domaine.

Elle a ajouté que toutes les routes de cette zone sont «soit jonchées ou couvertes de mouches».

«C’est une zone défavorisée qui pourrait nécessiter un certain développement et un soutien», a-t-elle déclaré.

Le documentaire télévisé suivait plusieurs habitants de James Turner Street qui semblaient manquer de motivation pour trouver du travail.

Les téléspectateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur choc face à l’état actuel de James Turner Street, l’un d’eux disant: « Certaines personnes ne respectent pas l’endroit où elles vivent, c’est dommage »

Channel 4 a fait face à une enquête policière sur un épisode de Benefits Street, dans lequel un voleur expliquait comment faire du vol à l’étalage.

Dans l’émission, le voleur à l’étalage prolifique explique comment éviter les alarmes de sécurité et comment supprimer les étiquettes de sécurité des vêtements de marque sans causer de dommages.

Plus de 200 plaintes ont été déposées auprès de Channel 4 et du chien de garde Ofcom après la diffusion de Benefits Street en janvier 2014.

Le diffuseur a également été accusé de faire du « porno de la pauvreté », mais il a donné à la chaîne ses chiffres d’audience les plus élevés depuis des années et a fait des stars des personnages comme White Dee ou Deidre Kelly, qui vivaient sur la route.

Les téléspectateurs ont profité des médias sociaux pour partager leur choc face à l’état actuel de James Turner Street, l’un d’eux disant: « Certaines personnes ne respectent pas l’endroit où elles vivent, c’est vraiment dommage. »

Sur la photo: un résident de James Turner Street vu lors de la diffusion de Benefits Street en 2014

Mike Hawes a ajouté: « Être dur ne signifie pas que les gens doivent jeter les ordures et jeter les ordures, ils ne se soucient tout simplement pas du tout que c’est le problème »

« Il faut que les habitants se mobilisent comme à Erdington et obtiennent une tolérance zéro. »

Susan Cliff a déclaré: «Les gens qui ne se soucient de rien en dehors de leur maison et de leur voiture ne se limitent pas aux pauvres».

Sharon Coleman a ajouté: « Pourquoi ces personnes sont-elles autorisées à s’en tirer !!!!

«La plupart d’entre nous, les ramasseurs de déchets bénévoles, voyons des zones comme celle-ci tous les jours. Tant que les associations de logement, les responsables de l’environnement, les autorités municipales et les communautés ne feront pas plus et n’exigeront pas de changement, cela continuera malheureusement.

«C’est une honte nationale. Une partie de ce que nous trouvons est absolument dégoûtante.