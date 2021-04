Des images choquantes montrent un train en feu, les habitants étant invités à rester à l’écart et à fermer leurs fenêtres.

Une épaisse fumée noire a pu être vue dans le ciel après que le train a pris feu entre Sevenoaks et Kent tôt ce matin.

Une épaisse fumée noire pouvait être vue dans le ciel après que le train ait pris feu Crédit: Twitter | HammertimeLH44

Kent Fire and Rescue Service a été appelé pour signaler un train de marchandises descendu près de la gare de Dunton Green Crédit: Twitter | HammertimeLH44

Le service d’incendie et de sauvetage de Kent a été appelé pour signaler qu’un train de marchandises était descendu près de la gare de Dunton Green, dans la région de Sevenoaks, à 5 h 16.

Au plus fort de l’incendie, six camions de pompiers se trouvaient sur les lieux, aux côtés d’autres agences et services d’urgence.

Les équipes portant des appareils respiratoires ont travaillé dur dans des conditions difficiles pour contenir et maîtriser le feu avec une mousse spéciale conçue pour étouffer les flammes.

Ils ont exhorté les habitants à fermer leurs fenêtres et leurs portes et, si possible, à éviter la zone.

Aucun blessé n’a été signalé et la cause de l’incendie n’a pas été établie.

L’électricité a été coupée sur les lignes de Dunton Green, affectant les services Southeastern et Thameslink.

Un service d’autobus de remplacement limité fonctionne maintenant entre Orpington et Sevenoaks.

Des perturbations sont attendues jusqu’à au moins midi.