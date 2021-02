Des images choquantes d’un homme en Chine montrent que sa peau est devenue jaune vif après avoir fumé tous les jours pendant 30 ans.

L’homme de 60 ans, identifié uniquement par le nom de famille Du, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir remarqué que sa peau était devenue jaune après avoir affirmé qu’il ne se sentait pas bien.

À son arrivée dans un hôpital de la ville de Huai’an, l’homme, originaire de la province du Jiangsu, dans le centre-est de la Chine, a reçu un diagnostic de jaunisse.

Selon le Site Web du NHS, la jaunisse est une maladie qui fait jaunir votre peau et le blanc de vos yeux.

Elle est causée par une accumulation de bilirubine, une substance jaune, dans votre corps.

Cela peut être le signe de quelque chose de grave comme une maladie du foie et toute personne souffrant de jaunisse doit immédiatement consulter un médecin.

Les médecins ont déclaré que la jaunisse de l’homme de 60 ans était due à une tumeur du pancréas si grande qu’elle bloquait les voies biliaires.

Ils ont dit qu’ils croyaient que son tabagisme excessif avait contribué aux cellules anormales qui forment la croissance mortelle.

Le mode de vie de l’homme, ont-ils dit, impliquait un tabagisme et une consommation d’alcool excessifs pendant plus de trois décennies et, après avoir enlevé les tumeurs, l’a exhorté à abandonner les deux s’il voulait avoir une chance de survie.

Ils ont dit que la tumeur qui bloquait sa voie biliaire avait été diagnostiquée comme maligne, et il doit maintenant passer par un traitement qui l’oblige également à arrêter de fumer et de boire pour avoir les meilleures chances de succès.

Depuis l’opération d’élimination des tumeurs, sa peau a retrouvé sa couleur normale.

L’homme a depuis été libéré et est revenu sur ses pieds lorsqu’il s’est dit déterminé à améliorer son mode de vie et à empêcher les tumeurs de revenir.