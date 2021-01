Luna Park Sydney fait l’objet d’une enquête pour des violations potentielles de la sécurité du COVID-19 après que des images choquantes aient émergé de la foule se rassemblant pour regarder les feux d’artifice de minuit le soir du Nouvel An.

La police de NSW aux côtés de Liquor and Gaming NSW sondent les célébrations du réveillon du Nouvel An du Luna Park après que la vidéo a montré des foules affluent vers le quai du port sans se soucier de la distance sociale.

Les fêtards désireux de sonner le Nouvel An ont été condamnés par les autres participants Ali Abbas et Abdulla Hijazi – qui ont déclaré qu’ils estimaient que leur santé était en danger.

Les foules ont afflué à Luna Park à New York pour voir les feux d’artifice mais ont peu de respect pour les mesures de distanciation sociale (photo)

« Tout le monde était l’un sur l’autre », a déclaré M. Abbas 9Nouvelles.

«La nuit devenait de plus en plus chargée», se souvient-il.

Les hommes ont décrit avoir été à proximité d’autres participants pendant la nuit.

«Les gens étaient côte à côte, les gens avaient la main sur vous».

Le couple a payé 150 $ pour assister aux célébrations du Nouvel An de Luna Park et obtenir des sièges au premier rang pour voir le feu d’artifice, qui promettait aux participants « une nuit de manèges et de divertissements illimités » dans un « environnement familial et convivial ».

Une fois que l’horloge a sonné à minuit, les foules sont toujours restées à proximité du Luna Park Sydney (photo)

Mais les deux hommes affirment qu’une fois minuit s’est approché et que les foules ont commencé à se rassembler sur la jetée pour la vue imprenable sur les feux d’artifice, la nuit a pris un tour pour le pire.

« Nous avions une bande de chiens qui nous poussaient en avant », a déclaré M. Hijazi.

«Une fois que nous nous sommes dirigés vers le quai, il est descendu à partir de là».

Luna Park Sydney n’a pas confirmé le nombre de commissaires COVID présents, mais M. Abbas a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul gardien de sécurité pour contrôler les foules.

Luna Park (photo, à l’arrière) a été délogé d’une zone jaune par le gouvernement NSW pour les célébrations de NYE

« Il y avait un agent de sécurité qui essayait de retenir toute la foule, mais en quelques minutes, il a été écrasé par la foule », a-t-il déclaré.

Selon le site Web de Luna Park Sydney, le parc d’attractions est «situé dans la zone jaune du Nouvel An établie par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pour les célébrations du Nouvel An».

Le site Web indique que « les détenteurs de billets ne sont plus tenus de demander un Pass Service NSW New Year’s Eve Pass pour accéder au Luna Park Sydney le 31 décembre 2020 » et n’ont besoin que de leur billet et d’une pièce d’identité valide avec photo » pour entrer.

Luna Park Sydney a déclaré au Daily Mail Australia que moins de 3000 personnes ont assisté à l’événement, ce qui les a amenées sous capacité (Photo: Luna Park)

Luna Park Sydney a déclaré au Daily Mail Australia que moins de 3000 personnes avaient assisté à l’événement, ce qui les avait amenées à manquer de capacité.

‘Luna Park prend ses responsabilités envers le public très au sérieux et ne mettrait jamais intentionnellement en danger la santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel », a déclaré Luna Park dans un communiqué.

« Bien que nous pensons avoir agi conformément à notre plan de sécurité COVID-19, Luna Park Sydney coopérera pleinement à l’enquête en cours des autorités de NSW en priorité ».

La police de NSW a déclaré qu’elle enquêterait sur le rassemblement.

« La police est maintenant au courant de la vidéo et l’affaire sera renvoyée aux agents du commandement de la zone de police de North Shore pour une enquête plus approfondie », a déclaré un porte-parole.