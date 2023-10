Des images choquantes du Hamas bloquant les routes pour empêcher les civils de fuir vers la sécurité apparaissent – ​​Twitchy

Alors qu’Israël fait de son mieux pour garantir que les civils ne soient pas blessés dans cette guerre, le Hamas fait tout ce qu’il peut pour mettre des innocents en danger.

RUPTURE : Tsahal vient de publier ces photos des barrages routiers mis en place par le Hamas à Gaza pour empêcher les civils d’évacuer. L’une des parties fait tout ce qu’elle peut pour éviter des pertes civiles. L’autre consiste à s’assurer que le plus grand nombre possible de personnes soient prises entre deux feux. pic.twitter.com/BmaInMqWS0 – Prix Greg (@greg_price11) 14 octobre 2023

Ils ont même tenté de faire sauter le pont que les gens utilisaient pour évacuer.https://t.co/yhZ17quTjA – Mettez fin aux Simpsons (@EndTheSimpsons) 14 octobre 2023

Israël a largué des tracts ordonnant aux habitants de quitter la zone, mais apparemment le Hamas rend cela impossible.

Ils ont également diffusé des images du Hamas installant des barrages routiers pour s’assurer qu’ils disposent de leurs boucliers humains.https://t.co/SwPBKQDV39 – Prix Greg (@greg_price11) 14 octobre 2023

Il ne fait aucun doute que le Hamas est responsable des barrages routiers, mais il tentera probablement d’en rejeter la faute sur Israël.

Et les idiots américains adhèrent à la propagande du Hamas et croient qu’Israël devrait simplement rester les bras croisés et attendre d’être à nouveau attaqué. https://t.co/LmqusjLdtS – Tomi Lahren (@TomiLahren) 14 octobre 2023

Quiconque tient ces barrages routiers est une cible légitime. https://t.co/CnLMS30AtW -Adam Lawson (@cigarsandlegs) 14 octobre 2023

Chaque civil qui ne peut pas évacuer à cause du Hamas constitue un autre crime de guerre contre le Hamas. https://t.co/sEKbPeWANj – Ryan Petty (@rpetty) 14 octobre 2023

Le Hamas est responsable de chaque victime civile à Gaza. chacun. D’abord en lançant leur invasion terroriste barbare d’Israël et maintenant en refusant de permettre aux civils d’évacuer les zones de combat. Le Hamas aime plus ses boucliers humains que la vie des Palestiniens. https://t.co/DkQFiXINym – Pas Simo Häyhä (@h2av8tor) 14 octobre 2023

Précisément! C’est la responsabilité du Hamas et c’est lui qui est responsable si des civils sont blessés.

Le Hamas veut que les Palestiniens meurent pour que les journalistes crédules aient des appâts sur la manière dont Tsahal assassine des gens. https://t.co/AMemUslmoR – Nick « lindy »quist (@nick_lindquist) 14 octobre 2023

Le Hamas cherche un moyen de rejeter la faute sur Israël et de retourner l’opinion publique contre lui.

Le Hamas essaie littéralement de tuer autant de civils palestiniens que possible https://t.co/P3prWDRYE8 – Nathan Klein (@NathanKleinDC) 14 octobre 2023

Le Hamas veut la mort des Palestiniens. Ils veulent les utiliser comme boucliers humains. Les empêcher d’essayer de se mettre en sécurité. Ils ne se soucient pas des habitants de Gaza. Ils ne se soucient que d’eux-mêmes et tuent tous les Juifs. https://t.co/e8v8Nrb23I -Jet7111 (@jet7111) 14 octobre 2023

Les dirigeants du Hamas sont en sécurité au Qatar et ne se soucient donc pas de ce qui se passe à Gaza.

Le Hamas adore ses boucliers humains, il ne peut tout simplement pas les laisser partir. Ils définissent dépravé. – Pas Simo Häyhä (@h2av8tor) 14 octobre 2023

Bien sûr, cela a toujours été ainsi que fonctionne le Hamas/ISIS – Liz 🪼🌞🏝️ (@Xandrigity) 15 octobre 2023

Il est temps d’éradiquer complètement le Hamas pour véritablement libérer les Palestiniens ; c’est la seule solution pour la Palestine. – Bill C. (@BillC95008) 15 octobre 2023

Israël n’aura jamais non plus la paix tant que le Hamas ne sera pas décimé. Il est temps de garantir que cette organisation terroriste n’ait plus la capacité de nuire aux citoyens d’Israël ou de Gaza.