Des images choquantes de jeunes attaquant, taquinant des éléphants sauvages du Tamil Nadu deviennent virales, des attaquants réservés

Le département forestier de Tirupur, dans le Tamil Nadu, a réservé trois jeunes tribaux pour avoir prétendument attaqué des éléphants sauvages. Les jeunes auraient jeté des pierres sur les éléphants et les auraient frappés avec des bâtons dans le territoire restreint de la région forestière du district. L’action a été prise après que des vidéos troublantes ont fait surface sur diverses plateformes de médias sociaux dans lesquelles trois jeunes ont pu être vus taquiner et blesser les éléphants et les chasser avec l’aide de chiens près de la zone de peuplement du barrage de Thirumoorthy.

Les accusés ont été identifiés comme étant P Selvam, T Kalimuthu (25) et J Arun Kumar (30), âgés de 32 ans, tous appartenant à la colonie de Thirumurthimalai. Mercredi matin, un groupe de jeunes de la colonie est apparemment allé faire paître du bétail dans la zone forestière où ils ont vu trois éléphants, dont un veau, qui se sont rendus à la limite de la forêt du réservoir de Thirumoorthy dans la chaîne d’Udumalpet. En les voyant, les jeunes auraient commencé à les harceler et à les attaquer.

L’un des jeunes a enregistré des vidéos de l’acte sur son téléphone portable et les a partagées avec ses amis qui sont maintenant devenus viraux.

Dans quelques clips vidéo qui ont fait surface en ligne, on peut voir un jeune suivre de près un éléphant et le battre avec une branche d’arbre. Lorsque l’animal a riposté et s’est chargé, il a réussi à s’échapper.

Le département des forêts du Tamil Nadu est à la recherche d’un groupe d’hommes, tous résidents de la colonie tribale de Kodanthur dans la réserve de tigres d’Anamalai, après que plusieurs vidéos d’eux torturant et taquinant des éléphants sauvages aient fait surface dans les médias sociaux. Un cas a été enregistré. @THChennai pic.twitter.com/oqqlt7TDD6– Wilson Thomas (@wilson__thomas) 6 mai 2021

Quelques hommes ont filmé les vidéos depuis le sol ainsi que depuis la cime des arbres tandis que d’autres ont torturé au moins trois éléphants dont un veau. pic.twitter.com/3vuDMINXFx– Wilson Thomas (@wilson__thomas) 6 mai 2021

Dans une autre vidéo, on pouvait voir un tribal taquiner un éléphant sauvage en faisant des bruits. Il lança en outre une pierre vers lui. Alors que l’animal furieux s’approchait des jeunes, il s’est enfui sur une surface rocheuse élevée. Quelques-uns de ses complices debout au-dessus ont jeté des pierres sur l’éléphant, le forçant à s’enfuir. Les hommes de la tribu avaient également quelques chiens avec eux qui n’arrêtaient pas d’aboyer après les éléphants.

Un SAPIN a été enregistré contre les trois jeunes tribaux en vertu des articles 32, 39 et 51 de la loi sur la protection de la vie sauvage et des équipes ont été constituées pour les attraper avec quelques autres personnes impliquées dans l’incident.

