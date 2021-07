Des images choquantes capturent un moment horrible Des crocodiles cannibales de 16 pieds se nourrissent d’un de leurs petits en Afrique

C’est le moment effrayant où des crocodiles cannibales de 16 pieds se nourrissent de leurs petits en Afrique.

Dans une image, un crocodile du Nil a été photographié alors qu’il serrait sa forte mâchoire autour de la tête d’un autre jeune crocodile et procédait à sa noyade sous l’eau.

Dans un autre, on pouvait voir un bassin de crocodiles entrer dans l’action alors qu’ils déchiraient collectivement le plus petit reptile.

Les images intenses ont été prises par le photographe animalier Tim Driman, qui a capturé l’horrible attaque dans le delta de l’Okavango, au Botswana, à une distance de 130 pieds.

La victime était un jeune homme de huit pieds de long, dont on estimait qu’il n’avait que 10 ans.

Tim a capturé la frénésie alimentaire à l’aide d’un appareil photo Sony A9, avec un objectif Sony 400 m et a partagé les images sur son Instagram, @timdriman.

«Nous avons vu des membres arrachés et des blessures béantes qui ont rendu le crocodile plus facile à déchirer. Au bout de trois heures, le crocodile avait été mis en lambeaux », a déclaré Tim.

« Le cannibalisme des crocodiles adultes est très rarement documenté, j’étais donc absolument ravi d’avoir capturé ces clichés – bien que très dérangeants.

« Lors d’une grave sécheresse, j’essaie toujours de me rendre à la source d’eau la plus proche et à notre arrivée ce jour-là, nous avons trouvé un point d’eau qui diminuait rapidement et 64 crocodiles du Nil qui traînaient.

« Ces crocodiles nageaient dans l’eau et il y avait beaucoup d’action en surface en raison des nombreux poissons-chats présents.

«Je savais que ce serait une question de temps avant que nous voyions une action de prédation de crocodile sur le poisson-chat, mais un grand mâle s’est ensuite jeté dans l’eau.

« Tout était calme jusqu’à ce qu’il nage jusqu’à un crocodile qui faisait la moitié de sa taille et sans aucun avertissement, ouvre ses mâchoires et les referme fermement sur sa tête.

« Bien que la victime n’ait manifesté ni représailles ni mouvement urgent, le crocodile a ensuite sournoisement disparu sous l’eau – c’est à ce moment-là que j’ai su que le chaos éclaterait. »

Les crocodiles du Nil peuvent vivre jusqu’à 60 ans et peser jusqu’à 1 650 livres à leur taille adulte. Ils sont originaires d’Afrique et bien que rares, ils sont connus pour devenir des cannibales lorsqu’ils deviennent territoriaux.

« J’ai vu une ligne de bulles se former sur l’eau et j’ai suivi ces mouvements tout en retenant ma respiration alors que je me préparais à capturer l’instant », a déclaré Tim.

«Soudain, l’eau a explosé avec une énorme éclaboussure et il y avait des queues qui volaient et se débattaient alors que le plus petit crocodile réalisait qu’il était en train d’être mangé.

«Il y avait des rugissements forts qui ont attiré d’autres crocodiles dans la région et bientôt, un certain nombre d’entre eux ont tous convergé vers l’action car ils voulaient goûter.

« Le crocodile innocent a ensuite été attaqué de toutes les directions où des parties de son corps ont été saisies dans une tentative de » la mort » – c’est là qu’un crocodile attrape sa victime et tourne sur l’axe de son corps jusqu’à ce qu’il soit arraché. »