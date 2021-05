Des images capturent un OVNI naviguant sur un navire de la marine américaine, puis disparaissant dans l’océan

Le cinéaste d’investigation Jeremy Corbell a publié une vidéo sur son compte Instagram d’un objet «sphérique» non identifié qui a suivi l’USS Omaha, un navire de combat de la marine américaine, pendant environ une heure, puis a disparu dans l’océan Pacifique Nord. Selon Corbell, la vidéo a été filmée au commandement du navire de la marine alors qu’il effectuait des manœuvres à plus de 160 kilomètres à l’ouest de San Diego, une côte sud-ouest des États-Unis, vers 23 heures le 15 juillet 2019. au moins cinq navires de la marine ont été témoins d’objets volants non identifiés ressemblant à des drones pendant trois jours, 8Actualités maintenant signalé. Dans la vidéo publiée, un objet noir sphérique peut être vu sur un écran à l’intérieur du centre de commande de l’USS Omaha. L’OVNI peut être vu se déplacer en cercles puis devenir plus stable. En descendant lentement, l’objet disparaît dans l’océan.

Corbell a déclaré que l’objet mesurait au moins 6 pieds de diamètre et se déplaçait à une vitesse comprise entre 72 kilomètres par heure et 250 kilomètres par heure. Qualifiant l’objet inconnu de «véhicule transmedium avancé», Corbell a écrit dans son tweet qu’aucune épave n’avait été trouvée ou qu’aucun engin n’avait été retrouvé sur place. Selon Corbell, 14 de ces cibles ont été détectées par les différents capteurs du navire de la marine.

Le Pentagone, siège du département américain de la Défense, confirmé que les images étaient authentiques. La vidéo enregistrée par le personnel de la marine fait également partie de l’enquête en cours sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP) par un groupe de travail UAP dirigé par le Pentagone.

« Je peux confirmer que la vidéo a été prise par le personnel de la Marine et que l’UAPTF l’a incluse dans leurs examens en cours », a déclaré Susan Gough, une porte-parole du Pentagone. Le compte rendu.Le groupe de travail a été créé en juin 2020 pour enquêter et «normaliser la collecte et la notification» des observations d’OVNIS.

En avril 2020, le US Navy a déclassifié deux vidéos d’observations d’OVNIS capturées par des pilotes de la Marine et publiées sur son site Web. L’une des images montrait un mystérieux avion sans ailes sans moyen de propulsion clairement visible.

