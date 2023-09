Des images bizarres « prouvent que le voyage dans le temps existe » après avoir été aperçues portant des « AIRPODS » dans l’épisode de 2006 de The Office

Les FANS ont lancé une nouvelle théorie du complot autour de la légendaire sitcom télévisée The Office alors qu’une paire d' »Apple AirPods » est apparue dix ans avant leur sortie.

Les images bizarres montrent un homme portant une veste verte, un sac à dos noir et de minuscules écouteurs blancs, ressemblant à des AirPod dans ses deux oreilles.

L’extra semble avoir des écouteurs sans fil blancs semblables aux AirPods Crédit : YouTube

La scène rapide est utilisée par certains pour prouver que le voyage dans le temps existe Crédit : YouTube

Les AirPod de première génération d’Apple n’ont été commercialisés que le 13 décembre 2016, mais l’épisode de la Saint-Valentin de The Office, qui contient la scène controversée, a été diffusé le 9 février 2006.

Laissant beaucoup penser que cela prouve que le voyage dans le temps existe.

Dans la scène rapide de trois secondes, l’homme passe devant Michael Scott, joué par Steve Carell, alors qu’il descend quelques escaliers jusqu’à la station de métro 49 St à New York.

Avant que Michael ne remonte les escaliers alors que « un homme saute dans une boîte en carton là-bas ».

Il passe ensuite rapidement au « plus grand patron du monde » surplombant la patinoire du Rockefeller Center avant l’une des scènes les plus célèbres de la sitcom où Michael suit par erreur une femme qu’il pense être l’actrice et comédienne Tina Fey.

La caméra suit ensuite quelqu’un qui passe devant Michael et qui s’avère être l’animateur et comédien américain Conan O’Brien.

Il en résulte un Scott déçu car il a manqué Conan lorsqu’il parlait à la fausse Tina Fey.

L’heure exacte de la scène est à cinq minutes 20 secondes du début de la saison deux, épisode 16 « Saint Valentin »

L’épisode se concentre sur le voyage de Michael et de son patron à New York pour rencontrer l’équipe d’entreprise de Dunder Mifflin le jour de la Saint-Valentin, ce qui suscite des rumeurs selon lesquelles ils sortent ensemble.

La conspiration Office AirPod Time Traveler, comme on l’appelle en ligne, a été mentionnée pour la première fois en 2018 par YouTuber Tom Gobuzas qui a publié une vidéo du même nom que la théorie.

La vidéo compte désormais 51 000 vues en ligne, mais la théorie a vraiment décollé lorsqu’elle est devenue une tendance TikTok en 2019, les gens soulignant la scène déroutante et obtenant des millions de vues de fans intéressés.

Depuis, les gens ont remarqué une légère corde noire suspendue aux écouteurs, ce qui pourrait expliquer le phénomène et a mis fin à cette folle théorie.

Des produits Apple ont mystérieusement été aperçus avant leur diffusion à plusieurs reprises à la télévision.

Une vidéo TikTok montrait un artiste des Jeux olympiques de Pékin en 2008 portant des objets en plastique blanc ressemblant à des AirPods.

L’utilisateur de TikTok yessirbrother a déclaré dans la vidéo : « Je pense avoir trouvé un vrai voyageur en temps.

« Jeux olympiques de Pékin 2008 – mais ce type a eu des Airpods ! »

L’idée du voyage dans le temps remonte encore plus loin avec une photo des célébrations de la Coupe du monde de 1962 au Brésil exposée pour avoir montré un homme tenant un téléphone à clapet dans une image.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a même plaisanté sur la façon dont un tableau hollandais de Pieter de Hooch, vieux de 350 ans, semblait représenter une femme tenant un iPhone.