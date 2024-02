Des images bizarres montrent le flic de Floride Jesse Hernandez déchargeant un clip après avoir confondu Acorn avec un coup de feu

Des images choquantes de la caméra corporelle publiées cette semaine ont montré la réaction excessive et dangereuse d’un policier de Floride, au cours duquel il a laissé tomber, roulé et déchargé un chargeur entier de son pistolet en direction d’un suspect maîtrisé après avoir confondu un gland tombant sur sa voiture de patrouille avec un coup de feu.

Jesse Hernandez, du bureau du shérif du comté d’Okaloosa dans le Florida Panhandle, a démissionné un mois après l’incident, ses supérieurs ayant finalement déterminé que son recours à la force « n’était pas objectivement raisonnable ».

Des images de l’incident, survenu en novembre, ont fait surface pour la première fois cette semaine. On y voit Hernández se jeter à terre en criant quatre fois « coups de feu ». Il fait une roulade, casse ses lunettes de soleil, puis sort son arme de poing et ouvre le feu sur sa propre voiture de patrouille.

La partenaire de Hernandez, le sergent Beth Roberts, émerge et ouvre elle-même le feu après avoir confirmé auprès de Hernandez que quelqu’un lui avait tiré dessus. Rendant la situation encore plus déconcertante, Hernandez, tout en tirant environ 18 coups de feu, grognait et criait à son partenaire : « Je suis touché, oh, je suis touché. »

Quelques instants plus tard, les images le montrent rampant pour se mettre à couvert et il affirme qu’on lui a tiré dessus à travers la voiture. Puis, réalisant probablement qu’on ne lui a jamais tiré dessus, il dit à un Roberts frénétique : « Je vais bien, je me sens bizarre, mais je vais bien. » Il ajoute plus tard : « Cela aurait pu heurter mon gilet. »

En réalité, le département de Hernandez a déterminé qu’il n’avait jamais été abattu, car le suspect arrêté, Marquis Jackson, 22 ans, un homme noir, n’était pas armé. Au lieu de cela, les flics ont déclaré qu’il était assis, impuissant, à l’arrière de la voiture de patrouille tandis qu’un barrage de coups de feu était tiré sur lui par Hernandez et Roberts.

Jackson a écrit dans un longue publication sur Facebook que l’incident l’a laissé « blessé à vie », bien qu’il n’ait miraculeusement pas été touché par les tirs des policiers.

Il a déclaré qu’il était « mort de peur » et qu’il s’était penché et avait fait le mort « pour éviter de recevoir une balle dans la tête ».

“Mentalement, je ne vais pas bien”, a-t-il déclaré. “Je ne suis plus le même depuis et je ne pense pas que ce sentiment que j’éprouve changera un jour.”

Une fois que les policiers ont arrêté de tirer, Jackson a déclaré qu’ils l’avaient forcé à montrer ses mains, mais il n’a pas pu les lever comme ordonné car il était toujours menotté en raison d’allégations selon lesquelles il avait volé la voiture de sa petite amie. Ce faisant, il a déclaré qu’il regardait le canon de l’arme d’un officier, alors il a fermé les yeux et a prié pour survivre à l’épreuve.

« J’ai finalement trouvé un moyen de poser mes mains menottées sur la fenêtre brisée pour montrer que je n’étais pas armé. Quelques minutes plus tard, ils ont envahi la voiture et m’ont plaqué au sol pour me fouiller”, a-t-il déclaré. “L’image que je n’arrive pas à sortir de ma tête, c’est de voir à quel point ma mère a été blessée/pleurait juste avant que je monte dans l’ambulance.”

Le shérif Eric Aden a déclaré dans une déclaration vidéo qu’il s’était excusé personnellement auprès de Jackson et de sa famille, et a admis que “nous avons laissé tomber le public”.

“J’admets qu’il s’agit d’un incident très tragique et traumatisant pour M. Jackson et nous sommes très reconnaissants et reconnaissants qu’il n’ait pas été blessé”, a déclaré Aden.

Le département a compilé un rapport de 44 pages sur l’incident, qui comprenait une répartition presque seconde par seconde des images diffusées et des transcriptions partielles des entretiens menés avec les agents impliqués.

Ces entretiens semblaient montrer que Hernández niait les conclusions de son département. Une fois informé qu’il a été déterminé que le bruit qui l’avait déclenché était simplement un gland frappant le toit de sa voiture de patrouille, le rapport indique que Hernandez a refusé de regarder les images de sa propre caméra corporelle.

Roberts a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait ouvert le feu uniquement parce qu’Hernandez l’avait fait en premier et qu’elle craignait qu’il n’ait été abattu. Elle a déclaré que sa position au milieu de la route était particulièrement troublante – et, par la suite, vraiment déroutante – car la formation de la police demande aux policiers de se mettre à couvert en cas de coups de feu.

Avec Hernandez grognant de manière audible et criant qu’il avait été touché, ainsi que sa position étrange sur la route, Roberts a déclaré qu’elle croyait vraiment qu’Hernandez avait été grièvement blessé.

«Je pensais avoir vu un député se faire assassiner», a-t-elle déclaré, selon le rapport. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle a entendu Hernandez crier que des coups de feu avaient été tirés, elle a répondu qu’elle avait pensé : « La merde a frappé le ventilateur ».

Roberts ne fera l’objet d’aucune sanction interne pour son rôle dans la fusillade après que l’enquête a déterminé que sa réponse était « objectivement raisonnable ».

Hernandez était un adjoint actif au bureau du shérif du comté d’Okaloosa entre janvier 2022 et l’incident, survenu le 12 novembre 2023. Avant cela, il avait effectué deux missions en Afghanistan mais n’avait jamais vu de combat.

Jackson a déclaré qu’il avait été placé dans une cellule de détention pendant des heures après l’incident et que ses empreintes digitales avaient été prises. Il a déclaré qu’il avait finalement été libéré sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Il n’a pas répondu aux demandes d’interview du Daily Beast.