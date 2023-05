Des images apocalyptiques montrent les rues de Bakhmut en feu alors que l’Ukraine accuse Poutine d’utiliser des bombes au phosphore blanc d’horreur

La RUSSIE a été accusée d’avoir fait pleuvoir un enfer de bombes au phosphore sur Bakhmut assiégé dans une dernière tentative pour prendre la petite ville.

Des images de drones de style apocalyptique diffusées par l’armée ukrainienne semblent montrer la ville meurtrie de l’est de l’Ukraine en feu après avoir été prétendument enduite de ce produit chimique hautement toxique.

Les images montrent Bakhmut en feu et couvert d’étincelles lumineuses Crédit : ministère ukrainien de la Défense

Le phosphore blanc utilisé dans les zones civiles est un crime de guerre Crédit : ministère ukrainien de la Défense

Les armes au phosphore provoquent des incendies qui s’enflamment spontanément et se propagent rapidement Crédit : ministère ukrainien de la Défense

L’utilisation de munitions au phosphore en temps de guerre n’est pas illégale, mais l’utilisation de ce produit chimique dans des zones civiles est considérée comme un crime de guerre.

Les armes au phosphore blanc provoquent des incendies à grande propagation qui sont incroyablement difficiles à éteindre et à brûler à 80°C. Il est pyrophorique, ce qui signifie qu’il s’enflamme d’eux-mêmes et peut brûler les vêtements, la peau, le carburant et les munitions.

Alors que la Russie poursuit sa campagne sanglante mais ratée pour prendre la ville ravagée par la guerre dans la région de Donetsk, quelques milliers d’habitants courageux restent encore piégés à l’intérieur.

On ne sait pas encore exactement quand l’attaque enflammée a eu lieu, mais les images capturées par un drone de surveillance montrent les rues et les bâtiments de Bakhmut plongés dans de violentes flammes.

Le ciel est éclairé par le brasier et des nuages ​​blancs imprègnent l’air.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que la récente attaque avait visé « des zones inoccupées de Bakhmut avec des munitions incendiaires ».

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que les forces de Moscou poursuivaient leur chemin pour « détruire la ville » et « essayaient d’effacer la ville de la surface de la Terre », a rapporté la Pravda.

La Russie est déjà accusée d’avoir utilisé des bombes meurtrières sur le champ de bataille avant la diffusion d’images montrant du phosphore qui brillerait dans le ciel au-dessus de Kiev et brûlerait violemment au sol dans la ville de Kramatorsk.

Une analyse de la BBC des images diffusées par l’Ukraine l’a localisée dans une zone à l’ouest de la ville, à proximité d’un hôpital pour enfants.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde la Russie contre l’utilisation d’armes chimiques en Ukraine fin mars.

« Toute utilisation d’armes chimiques changerait totalement la nature du conflit, ce serait une violation flagrante du droit international et aurait des conséquences considérables », a-t-il déclaré.

Pendant neuf mois, l’Ukraine s’est accrochée à la ville pour sa vie et a réussi à éviter l’encerclement par une attaque russe soutenue par des mercenaires wagnériens.

Peu importe le coût humain et malgré le manque de valeur stratégique, Poutine a désespérément essayé de briser l’impasse dans une guerre d’usure acharnée.

Il est apparu la semaine dernière que la Russie avait subi plus de 100 000 victimes dans la bataille de Bakhmut au cours des cinq derniers mois.

Les estimations des services de renseignement américains indiquent que 20 000 soldats russes ont été tués et 80 000 autres blessés en essayant de prendre la petite ville qui a connu les combats les plus féroces de la guerre jusqu’à présent.

La nouvelle de la prétendue attaque au phosphore survient un jour seulement après que le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a juré de retirer ses forces de Bakhmut.

Le chef de guerre a qualifié les chefs de la défense de Poutine de « racailles » qui grossissent dans les bureaux tout en laissant ses troupes mercenaires mourir sans munitions dans une rébellion audacieuse contre le despote.

Pendant ce temps, l’Ukraine affirme avoir abattu un missile russe hypersonique « Dagger » pour la première fois depuis le début de la guerre.

L’armée de l’air ukrainienne a officiellement confirmé aujourd’hui qu’elle avait utilisé un système de défense aérienne patriote de fabrication américaine pour faire exploser le Kinzhal – capable de transporter une ogive nucléaire à plus de 2 000 km – dans le ciel.