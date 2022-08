Des îles proches de l’Australie pourraient être vendues à la Chine

Le propriétaire des îles du conflit a averti qu’il les vendrait à Pékin si Canberra ne les achetait pas

L’Australie fait beaucoup pour défier la Chine dans la région sans acheter les îles du conflit, même si le propriétaire actuel menace de les vendre à Pékin, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese aux médias locaux. Les îles comprennent 21 atolls coralliens situés au large de la côte est de l’Australie entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon.

Notant que les conflits ne sont que quelques-unes des plus de 500 îles de cette région, Albanese a fait valoir que le contribuable australien n’était pas en mesure de les acheter toutes au cas où la Chine en trouverait. De plus, cela créerait un terrible précédent. “Si les vendeurs d’actifs passaient par les médias [to] dites: “Je veux que l’Australie achète ceci, sinon il y a des implications, nous le vendrons à la Chine”, pensez à où cela se termine, en termes de contribuables,” il a dit.

Le propriétaire actuel des îles, l’entrepreneur à la retraite Ian Gowrie-Smith, avait envoyé un e-mail au ministre des Affaires étrangères Penny Wong en juin avec une offre de les vendre pour 36 millions de dollars ASD (25 millions de dollars). Situés stratégiquement à proximité de l’une des principales voies de navigation australiennes et des trois énormes câbles de données qui transportent les données australiennes le long du fond de l’océan, ils présentent un intérêt supplémentaire pour la sécurité nationale étant donné la récente signature par les Îles Salomon d’un pacte de sécurité avec la Chine, a-t-il souligné, avertissant que s’il ne recevait pas de réponse, il les vendrait à Pékin.

En l’absence de réponse, Gowrie-Smith a fait le tour des médias, déclarant qu’il était “déconcerté» par le manque d’intérêt étant donné qu’au moins un des atolls pourrait accueillir une piste militaire et revendiquant son «agent» parlait déjà aux acheteurs chinois. “je ne sais pas si [the proposed deals] sont de nature stratégique, mais le fait est qu’ils ont l’argent,” il a dit.

Albanese a insisté sur le fait que son gouvernement était supérieur à celui de son prédécesseur dans la projection d’une puissance régionale contre la Chine, citant des visites dans plusieurs pays du Pacifique depuis sa prise de fonction en mai. “Nous allons jeter un œil à cette transaction particulière“, a-t-il admis avant d’expliquer que c’est vraiment un problème pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont le territoire souverain est situé sur les îles.