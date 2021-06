Des idiots stupides se filment en train de saisir et de pousser Chris Whitty dans des scènes pénibles alors qu’un meilleur médecin essaie de s’enfuir

Les yobs MORONIC se sont filmés en train de saisir le professeur Chris Whitty dans une prise de tête et de le pousser dans une rue de Londres.

Piers Morgan faisait partie de la chaîne de Britanniques à claquer la confrontation – beaucoup exigeant une sécurité appropriée pour le médecin-chef de l’Angleterre.

Le professeur Chris Whitty a été attrapé et mis dans une prise de tête en public Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

L’un des crétins a attrapé le meilleur médecin d’Angleterre dans la rue Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Le professeur Chris Whitty passe devant le ministère de la Santé dans le centre de Londres le 28 juin, après que Sajid Javid a été nommé secrétaire à la Santé Crédit : PA

Dans les images, on peut voir les deux yobs s’approcher du meilleur médecin – qui a été salué pour son approche sensée pour guider le Royaume-Uni à travers la pandémie – avant de l’attraper soudainement autour de ses épaules à Londres.

Les images bouleversantes montrent le visage du professeur devenir rouge avec l’effort d’essayer de se libérer de leurs griffes.

Les idiots crient alors « oy-oy » tout en tirant la langue vers la caméra.

Le professeur Whitty parvient à éviter brièvement leurs mains qui les serrent, tandis qu’ils crient des commentaires plus inintelligibles.

Piers Morgan a tweeté que c’était « dégoûtant ».

Pendant ce temps, le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a fustigé : « C’est dégoûtant et ces voyous doivent être retrouvés et inculpés. Tolérance zéro pour avoir harcelé un fonctionnaire.

Les images choquantes ont été partagées sur Twitter, où des Britanniques non impressionnés ont rapidement critiqué leurs actions – tout en écrivant leur soutien à l’expert de Covid.

Un Owen Thomas inquiet a exhorté: « Mon sang bouillonne. Impliquez la police. Maintenant. »

Un autre homme a tweeté que les actions des idiots étaient « dégoûtantes, il a l’air clairement mal à l’aise », tandis qu’un Britannique a déclaré que c’était « choquant ».

Cet idiot bavard n’a rien dit de plus intelligent que ‘oy, oy’ Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Le pauvre Chris Whitty tente de se libérer de leurs griffes Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Un des idiots essaie de prendre un selfie avec le professeur Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Mark Baxendale a ajouté: « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens. C’est le seul qui a été constamment professionnel tout au long. Pauvre mec. »

Zad a tweeté : « Il est temps que Whitty obtienne la sécurité, car ce qui lui arrive est inacceptable. »

Sam Langley a écrit : « Que vous soyez d’accord ou non avec ses décisions, il a fait de son mieux pour ce pays pendant plus de 16 mois. »

Et Mike a demandé: « Comment cet homme n’a-t-il pas d’agent de protection? Cela continue de se produire. »

Ce n’est pas la première fois que le professeur Whitty est harcelé par des voyous agaçants dans la rue.

En février, la star d’ITV Lorraine Kelly a écrit dans The Sun à propos d’un « horrible petit toerag qui haranguait Chris Whitty ».

Piers Morgan a dit que c’était « dégoûtant »

Elle a déclaré dans un article d’opinion cinglant: « Cet adolescent ignorant s’est filmé à plusieurs reprises en appelant le professeur Whitty » un menteur « dans une tentative pathétique d’être » cool « , avec un accent « de rue » risible.

« L’expert médical stoïque, qui travaille 24 heures sur 24 depuis le début de cette pandémie, a résolument ignoré le twerp sans cervelle et a patiemment attendu qu’il s’essouffle.

« Je n’aurais pas été aussi indulgent et il aurait senti le bout de ma botte dans son dos.

« Je suis furieux que le professeur soit soumis à un tel assaut par ce petit sans-marque pathétique.

« Sa mère était également horrifiée, déclarant que ce n’était PAS la façon dont elle avait élevé son fils et PAS le genre de comportement qu’elle attendait de lui.

« En plus de lui ordonner de s’excuser, elle lui a retiré sa PlayStation car ‘c’est la chose qu’il aime le plus’. »

Le professeur Chris Whitty a été agressé verbalement par un adolescent de 15 ans Crédit : Tiktok

Le professeur Whitty devrait être applaudi pour tout son travail acharné à essayer de rester au top d’une pandémie en évolution rapide Crédit : AFP

Pas plus tard que la semaine dernière, The Sun a écrit sur le moment dégoûtant où un antivaxxer a traqué le professeur Jonathan Van-Tam et l’a accusé de «génocide».

Vile Geza Tarjanyi, 60 ans, s’est filmé en train de lancer des injures au médecin-chef adjoint de Westminster.

Tarjanyi a demandé: « Qu’y avait-il vraiment dans cette aiguille que vous avez mise dans Matt Hancock? », faisant référence à la vaccination de l’ancien secrétaire à la Santé en avril.

Tarjanyi filme le professeur Van-Tam alors qu’il s’approche de lui avant de dire : « Êtes-vous Van-Tam, n’est-ce pas ?

Il a poursuivi : « Pourquoi mentez-vous continuellement au peuple britannique ? Pourquoi souriez-vous ?

« Ce pays est censé être dans la pire pandémie de tous les temps. »

Le professeur Van-Tam a alors répondu calmement : « C’est vrai. »