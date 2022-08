Des humains tendent un fusil automatique à un chimpanzé, il ouvre le feu

Les humains et les animaux ont des relations étranges. Alors que certains animaux sont considérés comme dangereux et ne peuvent pas être adoptés comme animaux de compagnie, d’autres sont si adorables qu’ils deviennent notre famille dès que nous les ramenons à la maison. Et puis il y a ceux entre les deux, ceux avec qui vous pouvez interagir mais qui ne sont pas autorisés à être adoptés.

Les singes appartiennent à la troisième catégorie. Vous pouvez vous approcher de leur habitat et interagir avec eux, mais ils sont si espiègles qu’il est presque impossible d’en adopter et d’en élever un. Une vidéo qui montre un chimpanzé tirant sur des humains l’a prouvé.

IAS Sanjay Kumar est populaire sur Twitter pour partager des vidéos étrangement amusantes qui sont parfois drôles ou qui ont une leçon à apprendre. Dimanche, il a partagé une vidéo sur la plateforme de médias sociaux qui est devenue virale alors que les gens étaient étonnés de voir ce qui se passait dans la vidéo.

La vidéo de 35 secondes commence par un groupe d’hommes qui s’amusent lorsqu’un chimpanzé entre. Ils imitent et dansent avec le chimpanzé, puis lui remettent bêtement un fusil automatique. Le chimpanzé prend le fusil et rien ne semble aller de travers pendant les dix secondes suivantes.

Puis le chimpanzé pointe soudainement le fusil vers eux et commence alors à tirer des balles. Tout le monde fuit la scène et le caméraman se cache pendant que le singe célèbre en tenant le fusil au-dessus de sa tête.

“Rise Of The Planet Of The Apes” dans la vraie vie.😅 — Shwetambari Rajput (@ShwetambariRaj3) 22 août 2022

“Par conséquent, soyez patient lorsque vous vous faites des amis”, a écrit Sanjay dans la légende. La vidéo est devenue virale avec plus de 1,53 lakh vues et plus de 4 500 likes. Les gens ont comparé la vidéo au film hollywoodien populaire “Rise of the Planet of the Apes”. Un utilisateur a commenté, “Rise Of The Planet Of The Apes” dans la vraie vie.’ D’autres ont également essayé de trouver une nouvelle leçon dans la vidéo différente de ce que Sanjay a donné.

