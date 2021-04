Les chercheurs ont maintenant documenté la transmission interhumaine du SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, qui s’est produite pendant la pandémie au Royaume-Uni, les chats infectés présentant une maladie respiratoire légère ou grave. La recherche fournit de nouvelles preuves que des personnes ont transmis le SRAS-CoV-2 à des chats pendant la pandémie au Royaume-Uni. L’étude, qui est publiée dans Veterinary Record, a détecté le virus l’année dernière chez des chats qui ont développé une maladie respiratoire légère ou grave.

Les enquêteurs ont utilisé une gamme de techniques de laboratoire pour montrer que deux chats domestiques de ménages avec des cas suspects de Covid-19 étaient infectés par le SRAS-CoV-2.

«Compte tenu de la capacité du coronavirus à infecter les animaux de compagnie, il sera important de surveiller la transmission d’homme à chat, de chat à chat et de chat à homme», a déclaré l’auteur principal Margaret Hosie de l’Université MRC de Centre de recherche sur les virus de Glasgow.

Une étude récente, publiée dans la revue PLOS Computational Biology, a révélé que les humains, suivis des furets et, dans une moindre mesure, des chats, des civettes et des chiens, sont les animaux les plus sensibles au SRAS-CoV-2.

«Savoir quels animaux sont sensibles au SRAS-CoV-2 nous aide à empêcher la formation de réservoirs animaux à partir desquels le coronavirus peut réémerger à une date ultérieure», a déclaré l’auteur de l’étude Luis Serrano du Centre de régulation génomique (CRG) en Espagne.

Dans le premier cas impliquant un animal de compagnie, un chaton a été testé positif au Covid-19 en Corée du Sud en janvier de cette année, dans un établissement religieux de la ville sud-est de Jinju, dans la province du Gyeongsang du Sud.

Les autorités sanitaires soupçonnent que le chat a contracté le virus de la mère et de la fille, qui ont toutes deux été testées positives pour Covid-19.

Des cas d’animaux de compagnie infectés par le virus par l’intermédiaire de leurs propriétaires ont été signalés dans des endroits comme le Japon, Hong Kong et le Brésil.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici