Des «hôtels d’abeilles» apparaissent à Bengaluru alors que les scientifiques invitent des invités maladroits

Les scientifiques ont placé 50 « hôtels à abeilles » à travers Bengaluru afin de les intégrer dans les espaces urbains et ainsi stimuler les efforts de conservation. C’est une croyance commune dans la communauté scientifique que l’extinction des abeilles signifie la mort de l’humanité. Alors que certains des hôtels à abeilles, en bois recyclé, ont été placés dans les jardins des gens, d’autres ont été installés sur leurs balcons ou terrasses, selon le Times of India. L’effort a été mené par des scientifiques de l’ATREE (Ashoka Trust For Research In Ecology And The Environment).

Les hôtels à abeilles, hauts de deux pieds, sont conçus en gardant à l’esprit les différentes exigences des différentes espèces d’abeilles. L’expérience vise également à savoir si différentes espèces d’abeilles vivant dans un même hôtel peuvent coexister pacifiquement. Les scientifiques ont commencé à travailler sur l’échantillonnage de la population d’abeilles vivant à Bangalore. Comme l’échantillonnage n’a jamais été fait auparavant, les scientifiques n’ont pas pu parvenir à une conclusion sur la réduction de la population d’abeilles en raison de l’interférence humaine.

Notre hôtel à abeilles est arrivé ! Merci @atree_org pic.twitter.com/5MEYYYGpxs — Les araignées et la mer (@SpidersATSea) 20 juillet 2022

Les scientifiques ont également exhorté les habitants de la ville à ne pas avoir peur de laisser les abeilles rester dans leur voisinage. Les abeilles solitaires sont celles qui viendraient dans ces hôtels. Elles sont non agressives contrairement aux abeilles, qui sont connues pour attaquer lorsqu’elles sont provoquées et essaimer en grand nombre. Les abeilles vivent dans de grands essaims et ne logeraient pas dans ces hôtels.

Les scientifiques avaient lancé un appel aux participants qui seraient prêts à participer au projet. Les hôtels à abeilles sont distribués gratuitement et les participants doivent enregistrer leurs observations sur les structures et le comportement des abeilles qui s’y trouvent. Les chercheurs ont travaillé sur le modèle hôtelier pendant 10 mois, puis ont lancé l’appel ouvert sur les réseaux sociaux en avril. Par la suite, ils ont commencé à enregistrer des personnes qui semblaient convenir à leur projet pilote.

Les participants utilisent une application appelée Bee Hotel qui leur permet non seulement d’enregistrer les caractéristiques du lieu où ils ont installé l’hôtel, l’occupation de celui-ci et son abandon. L’application mobile dispose également d’un guide pédagogique pour aider les participants à identifier les différents types d’abeilles à Bengaluru.

