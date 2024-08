Nous sommes à la fin du mois d’août et l’été touche à sa fin. Pendant que vous vous demandez où sont passées les décorations d’Halloween de l’année dernière, des horreurs bien réelles émergent de l’ombre en quête d’un peu d’amour.

Chaque année, des essaims de tarentules brunes du Texas (Aphonopelma hentzi) profitent de la température plus fraîche dans le sud des États-Unis pour chercher un partenaire. Et 2024 ne devrait pas être très différent, Les experts prédisent.

Ces arachnides de la taille d’un poing se trouvent couramment au Texas et au Nouveau-Mexique, avec des populations dans le désert de Sonora en Arizona.

Mais c’est dans des endroits comme le Colorado que les araignées font réellement sentir leur présence.

Ce n’est pas ce que la plupart des gens remarquent habituellement – ​​curieusement timides pour un animal avec une réputation aussi effrayante, ils se détendent généralement près du sol dans des endroits très abrités, se recroquevillant dans des terriers abandonnés pendant la journée pour en sortir la nuit pour se nourrir d’un ou deux insectes ou peut-être d’un petit rongeur.

Tout cela change de fin août à octobre. Poussées par des pulsions plus profondes, les tarentules mâles sortent de l’ombre et bravent le terrain découvert pour attirer l’attention de toute femelle consentante et capable… qui fait vraisemblablement l’équivalent des tarentules, en glissant à gauche et à droite à la recherche des mandibules parfaites pour se blottir contre elles. Ou pour manger, quelle que soit l’ambiance de la nuit.

C’est une période chargée pour les heureux arachnides, les mâles parcourant jusqu’à environ un kilomètre (un peu plus d’un demi-mile) pour faire le travail. plus de 100 femelles en une saison.

Sacs d’œufs fécondés puis mettre au monde un millier de nouveau-nés ou plus, ce qui prend environ 45 à 60 jours pour se développer sous l’œil vigilant de la mère. Euh, les yeux. Tous les huit.

Ce qui est perçu comme une fin de saison de vacances de printemps par les hordes d’araignées géantes pourrait être considéré comme un spectacle d’horreur d’Halloween précoce par les arachnophobes, bien qu’avoir la taille d’une balle de baseball devrait être considéré comme une bonne chose – ils sont beaucoup moins susceptibles de se faufiler à travers de minuscules interstices pour errer sans but dans des espaces intérieurs.

Dociles sauf si elles sont provoquées, les tarentules se cabrent et montrent leurs crocs lorsqu’elles sont contrariées, et si elles sont mal manipulées, elles peuvent donner une morsure douloureuse. Leurs poils sont raides peut aussi irriter notre peau et nos yeux, surtout lorsqu’ils sont jetés dans un brouillard défensif de duvet d’araignée.

Alors, si vous trouvez une boule de poils désespérément en quête d’elle sur le sol du salon (et que l’insistance polie pour qu’elle parte ne fonctionne pas), essayez de transformer un bol et une feuille de carton en l’équivalent araignée d’un service Uber cinq étoiles et de le déposer dehors.

Étant donné les tarentules mâles vivre à peine 10 ans – bien plus courte que la durée de vie de plusieurs décennies de la femelle – et n’atteignent leur maturité qu’à l’âge de 8 ans environils apprécieront sans aucun doute l’aide apportée pour trouver l’amour avant la fin du temps imparti.

Bien sûr, tout le monde n’a pas d’aversion pour ces magnifiques créatures, avec des villes comme La Junta dans le Colorado célébrer activement la tarentule Mardi Gras chaque septembre.

Avec le les araignées de la région sont en déclin ces dernières années – potentiellement comme changement climatique, collecte non réglementéeet la perte d’habitat entraînent des conséquences inhabituelles – les arachnides capricieux auraient certainement besoin d’un peu d’amour eux-mêmes.

