Des hordes d’acheteurs de Noël ont envahi les rues commerçantes à travers le pays aujourd’hui alors que la frénésie d’achat festive se poursuivait avec seulement onze jours de magasinage jusqu’au grand jour.

Les marchés hebdomadaires de Newcastle ont vu des centaines de personnes braver la pluie pour éclabousser leur argent. Alors que la majorité adhérait à la distanciation sociale, le grand nombre d’acheteurs signifiait que c’était parfois presque impossible, le ciel gris semblant faire peu de différence pour la fréquentation.

Beaucoup étaient disposés à soutenir les stands indépendants locaux sur les marchés de Tynemouth et de Quayside, qui n’ont été autorisés à rouvrir qu’au début du mois après la levée du verrouillage.

Les acheteurs de Noël de la rue Northumberland dans le centre-ville de Newcastle étaient en force aujourd’hui alors que la frénésie d’achat festive se poursuivait

Des photos prises sur Regent Street, dans le centre de Londres, ont également montré des foules de gens qui se rendaient dans les magasins avant Noël

Cela vient après que Downing Street a averti les acheteurs de Noël vendredi de faire attention alors que Londres était sur le point d’être transférée au niveau 3 au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus.

Le taux de cas pour 100 000 habitants dans la capitale était de 191,8 le 6 décembre, contre 158,1 la semaine précédente.

Cela signifie que Londres est en avance sur des régions, telles que les West Midlands, qui sont déjà soumises à des restrictions de niveau 3.

Les adolescents ont été blâmés pour l’énorme augmentation des cas, ce qui a incité un programme de tests de masse à être déployé dans les écoles secondaires des arrondissements les plus touchés.

Aujourd’hui, on pouvait voir des gardes de sécurité patrouiller sur le quai sous l’emblématique Tyne Bridge à côté de panneaux encourageant le port de couvertures faciales, alors que d’énormes files d’attente se formaient dans les huttes de restauration populaires.

Pendant ce temps, sur Northumberland Street, des groupes d’acheteurs ont été vus à plusieurs reprises traverser les systèmes de marche à sens unique afin d’accéder à des magasins populaires tels que Primark et JD Sports.

Les dernières données Covid-19 pour Newcastle ont montré une baisse des cas positifs au cours des sept derniers jours, avant le premier examen de niveau bimensuel la semaine prochaine.

Un spectateur a déclaré: « Les mesures de distanciation sociale aident mais c’est toujours très chargé.

«Les gens essaient mais finissent inévitablement trop près les uns des autres.

Le jour des achats chargés survient alors que les ménages ont été avertis de ne pas stocker de nourriture et de papier toilette avant le 1er janvier, lorsque le Royaume-Uni cessera ses activités selon les règles de l’UE.

Les acheteurs de Noël à Manchester reçoivent aujourd’hui leurs cadeaux sous une pluie battante alors que des files d’attente se forment à l’extérieur du Arndale Center et du M&S

Cela intervient alors que le gouvernement a déclaré que 144 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 dimanche.

Dimanche à 9 heures du matin, il y avait eu 18447 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Cela vient après des rapports selon lesquels les amateurs de gadgets pourraient ne pas recevoir leurs cadeaux de Noël avant Pâques, car Douvres a été étouffé par des files d’attente de 24 heures le week-end avec 2000 camions de plus que la traversée habituelle entre la Grande-Bretagne et l’Europe chaque jour.

Apple a déclaré que ses Airpods Max de 550 £ seraient disponibles pour l’expédition à partir de mardi prochain – mais la date de livraison la plus proche possible au Royaume-Uni semble se situer entre le 16 mars et le 30 mars – deux jours avant le vendredi saint.

Currys PC World, Argos et Amazon ont tous épuisé leurs consoles PS5 avec la livraison de nombreux gadgets de cuisine tels que robots culinaires, machines à café, bouilloires, grille-pain et ustensiles retardés en janvier.

Cela s’est produit alors que des files d’attente de camions de 3 miles de long serpentaient sur les routes de Douvres et du tunnel sous la Manche de vendredi soir à samedi, mettant à nu le béguin désastreux dans les ports du pays.