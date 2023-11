Des horaires de travail flexibles peuvent rajeunir votre cœur de 10 ans

BOSTON– Selon une nouvelle étude, des horaires de travail flexibles peuvent réduire le risque de maladie cardiaque jusqu’à 10 ans par rapport à la routine traditionnelle de 9h à 17h. Les chercheurs ont découvert que la modification des heures de bureau permettait à certains travailleurs de réduire leur risque cardiovasculaire à un niveau généralement observé chez des personnes de cinq à dix ans plus jeunes qu’eux.

Les employés de plus de 45 ans et ceux présentant un risque plus élevé de maladie cardiaque ont bénéficié des avantages les plus significatifs de ce changement dans leurs horaires de travail, selon l’expérience menée par une équipe de la Harvard TH Chan School of Public Health et de la Penn State University. D’autres membres du personnel bénéficiaient également d’un risque réduit de maladie cardiaque.

Cette étude a impliqué des participants d’une entreprise informatique employant des travailleurs de haute technologie, ainsi qu’une entreprise de soins employant du personnel à faible salaire. Les superviseurs ont reçu une formation pour soutenir la vie personnelle de leurs employés ainsi que leur rendement au travail. Les employés ont suivi des séances de formation avec leurs supérieurs, axées sur l’amélioration du contrôle du personnel sur leurs horaires et leurs tâches.

“L’étude illustre à quel point les conditions de travail sont d’importants déterminants sociaux de la santé”, déclare la co-auteure principale Lisa Berkman, professeure Thomas D. Cabot de politique publique et d’épidémiologie à la Harvard Chan School, dans une étude. communiqué de presse.

« Lorsque les conditions de travail stressantes et les conflits travail-famille ont été atténués, nous avons constaté une réduction du risque de maladie cardiovasculaire chez les employés les plus vulnérables, sans aucun impact négatif sur leur productivité. Ces résultats pourraient être particulièrement importants pour les travailleurs à bas et moyens salaires qui ont traditionnellement moins de contrôle sur leurs horaires et les exigences de leur travail et sont sujets à de plus grandes inégalités en matière de santé.

La recherche, publiée dans le Journal américain de santé publique, est l’un des premiers à étudier la relation entre la vie professionnelle d’un patient et les maladies cardiaques. Dans l’étude, 555 travailleurs techniques, hommes et femmes, hautement ou modérément rémunérés, ont participé et proviennent de l’entreprise informatique. 973 autres aides-soignantes, majoritairement féminines et à faible salaire, de l’entreprise de soins de longue durée ont rejoint l’expérience.

Des unités aléatoires des deux sociétés ont été sélectionnées pour participer, tandis que les autres ont continué à fonctionner comme d’habitude, servant de groupe témoin.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont mesuré la santé des 1 528 participants au début de l’étude et à nouveau 12 mois plus tard, en enregistrant la pression artérielle systolique, l’IMC, l’hémoglobine glyquée, le tabagisme et les taux de cholestérol. Ils ont calculé le score de risque cardiométabolique (CRS) de chaque individu, un score plus élevé indiquant un risque de maladie plus élevé.

Les chercheurs n’ont noté aucun impact global « significatif » sur le SRC des participants en raison des interventions sur le lieu de travail. Cependant, il y a eu une réduction notable du SRC chez les personnes présentant un risque initial plus élevé de maladie cardiovasculaire.

Les participants qui ont constaté une réduction ont connu une diminution de leur SRC équivalant à un rajeunissement de 5,5 à 10,3 ans en termes de santé. Les membres du personnel de plus de 45 ans ayant un CRS plus élevé ont constaté les améliorations les plus significatives.

“L’intervention a été conçue pour changer la culture du lieu de travail au fil du temps dans le but de réduire les conflits entre le travail et la vie personnelle des employés et, à terme, d’améliorer leur santé”, conclut le co-auteur principal Orfeu Buxton, professeur de santé biocomportementale et directeur du Collaboration sur le sommeil, la santé et la société à Penn State.

« Nous savons désormais que de tels changements peuvent améliorer la santé des employés et devraient être mis en œuvre plus largement. »

Pol Allingham, rédacteur du South West News Service, a contribué à ce rapport.