Les HÔPITAUX en Inde sont sur le point de s’effondrer alors que le pays se bat contre une souche Covid «double mutant».

Les fossoyeurs ont brûlé des tas de corps avec des fours fondus à cause d’une utilisation 24 heures sur 24 lors de la brutale seconde vague.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

dix Les fossoyeurs ont brûlé des tas de corps Crédits: Getty

dix Le nombre de cas de Covid dans le pays monte en flèche Crédits: Getty

dix Les corps des victimes de Covid-19 sont brûlés Crédits: Getty

dix Les cadavres de patients décédés de Covid-19 sont enveloppés dans des housses de protection Crédits: Getty

L’Inde a été placée sur la liste rouge du Royaume-Uni limitant les voyages au milieu des craintes que la prévalence de la variante pourrait être jusqu’à 10 à 20 fois plus élevée et des tests rapides de ne pas pouvoir la détecter.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré hier que 103 cas de la variante indienne avaient été découverts au Royaume-Uni.

Mais des scientifiques qui font partie du Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus se sont fait dire aujourd’hui que ce chiffre serait probablement au moins 10 fois plus élevé.

Officiellement, près de 180000 Indiens sont morts du coronavirus, dont 15000 ce mois-ci, bien que certains pensent que le nombre réel pourrait être plus élevé.

L’Inde a enregistré plus de 250 000 nouvelles infections et plus de 1 700 décès au cours des 24 dernières heures seulement.

Alors que les cas montent en flèche, les tests sont retardés et l’oxygène médical est rare tandis que les hôpitaux manquent de personnel et débordent.

Les unités de soins intensifs sont pleines, presque tous les ventilateurs sont en service et les morts s’entassent dans les crématoriums et les cimetières.

Des images horribles montrent des rangées après rangées de bûchers en feu et de crématoriums incapables de faire face.

dix La dernière vague a déjà submergé les hôpitaux et les crématoires Crédits: Getty

dix Plusieurs bûchers funéraires sur un terrain converti en crématorium de fortune à New Delhi Crédits: Getty

dix Des personnes portant des EPI se préparent à effectuer les derniers rites pour leur parent décédé de Covid Crédits: Getty

Dans l’État occidental du Gujarat, de nombreux crématoriums de Surat, Rajkot, Jamnagar et Ahmedabad fonctionnent 24 heures sur 24 avec trois à quatre fois plus de corps que la normale.

La cheminée d’un four électrique à Ahmedabad s’est fissurée et s’est effondrée après avoir été constamment utilisée pendant 20 heures par jour au cours des deux dernières semaines.

Les cadres en fer à l’intérieur d’un autre dans le centre industriel du diamant de Surat ont fondu parce qu’il n’y avait pas le temps de laisser refroidir les fours.

« Jusqu’au mois dernier, nous incinions une vingtaine de corps par jour … Mais depuis le début du mois d’avril, nous manipulons plus de 80 corps chaque jour », a déclaré un responsable local du crématorium de Ramnath Ghela dans la ville.

dix Nouveaux cas de coronavirus par jour en Inde par million d’habitants

La ville de Rajkot a mis en place une salle de contrôle 24h / 24 et 7j / 7 pour gérer le flux de ses quatre crématoires.

Certains des crématoires de la ville de Lucknow, dans le nord du pays, ont manqué de bois et ont demandé aux gens de l’apporter eux-mêmes.

Le nombre de cas de Covid-19 a grimpé en flèche au milieu de la surpopulation et de la complaisance alors qu’un million de personnes ont assisté à un festival hindou.

Une ouverture totale de l’économie après le verrouillage paralysant de l’année dernière, associée aux festivals religieux de masse et aux rassemblements politiques dans les États se préparant aux élections, ont alimenté la crise.

La variante indienne a été classée comme une «variante à l’étude» que les scientifiques étudient pour en savoir plus.

L’Inde a été confrontée à un verrouillage difficile l’année dernière, mais malgré une augmentation alarmante du nombre d’infections à Covid, les campagnes électorales se poursuivent dans l’État du Bengale occidental.

Les responsables de Delhi, en revanche, ont recommencé à imposer des restrictions strictes.

Les magasins et les usines sont désormais fermés, on a demandé aux gens de rester chez eux et de ne partir que si nécessaire – par exemple, pour se faire soigner.

dix Les membres de la famille et les proches se préparent à enterrer le corps d’un patient Covid Crédits: Getty