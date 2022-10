Des Hongkongais qui ont applaudi au tribunal reconnus coupables de sédition

HONG KONG (AP) – Deux Hongkongais ont été reconnus coupables de sédition jeudi après avoir applaudi et critiqué le juge lors d’un précédent procès concernant une veillée interdite sur la place Tiananmen dans la ville.

Garry Pang Moon-yuen, un pasteur, et Chiu Mei-ying, une femme au foyer, ont été arrêtés en avril pour des troubles qu’ils avaient causés lors d’une audience en janvier lorsqu’un chef du groupe qui avait organisé la veillée de Hong Kong a été condamné pour avoir incité d’autres à rejoindre l’événement interdit l’année dernière.

Hong Kong subit une répression politique à la suite de manifestations généralisées en 2019 et de l’imposition d’une loi radicale sur la sécurité nationale en 2020, de nombreux militants éminents du camp pro-démocratie ayant été arrêtés ou emprisonnés.

Outre la loi sur la sécurité nationale, un nombre croissant de dissidents ont également été inculpés pour des délits de sédition datant de l’époque coloniale.

Pang et Chiu, au lieu d’être accusés d’outrage au tribunal, ont été accusés d’avoir proféré des paroles séditieuses. Pang aurait dit au juge « vous avez perdu conscience » et Chiu aurait accusé le magistrat de ne pas respecter la loi et de trancher l’affaire de manière arbitraire.

Le magistrat Cheng Lim-chi a condamné les deux hommes pour l’intention d’inciter les autres à la haine et au mépris de l’administration de la justice, affirmant que leurs commentaires n’étaient “certainement pas un lapsus”.

Pang a également été reconnu coupable d’une accusation supplémentaire d’avoir agi avec une intention séditieuse pour les vidéos YouTube qu’il a publiées entre 2020 et cette année. Dans les vidéos, il a critiqué la façon dont les juges ont traité d’autres affaires, a déclaré le tribunal.

La sédition est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour une première infraction et trois ans pour une infraction subséquente.

Pendant des décennies, Hong Kong et la ville voisine de Macao ont été les seuls endroits en Chine autorisés à commémorer la répression violente par les troupes de l’armée des manifestants étudiants réclamant une plus grande démocratie sur la place Tiananmen à Pékin le 4 juin 1989. Des centaines, voire des milliers, ont été tués.

En juin, les autorités ont interdit la commémoration pour une troisième année consécutive dans ce qui était considéré comme faisant partie d’une tentative d’étouffer la dissidence politique et un signe que Hong Kong perd ses libertés alors que Pékin resserre son emprise sur la ville chinoise semi-autonome.

Mercredi, Hong Kong a perdu trois places au 22e rang mondial dans le dernier indice de l’état de droit compilé par le World Justice Project.

Un porte-parole du gouvernement de Hong Kong a déclaré mercredi que le classement de la ville était toujours meilleur que celui de certains pays occidentaux, qui, selon lui, ont critiqué “de manière déraisonnable” l’état de droit à Hong Kong. Il a déclaré que le changement de classement dans certains domaines de l’indice pourrait provenir d’un manque de compréhension de la ville.

Kanis Leung, Associated Press