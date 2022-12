Des hommes volent un Apple Store bondé en Californie en plein jour

Les médias sociaux regorgent généralement de vidéos qui vous choqueront et cela ne fait pas exception. Actuellement devenue virale, la vidéo montre deux hommes dévalisant un magasin Apple entier en plein jour devant des gens et personne n’essaie de les arrêter. L’incident s’est produit dans l’un des magasins en Californie, aux États-Unis. Dans la vidéo, on peut voir deux jeunes hommes voler presque tous les articles d’affichage dans un magasin bondé lors de leur vente du Black Friday. “Deux personnes sont entrées dans l’Apple Store sur University Ave le Black Friday et ont commencé à voler des i-pads et des téléphones. Tout cela s’est produit sous le regard de dizaines de personnes”, lit-on dans la légende.

Il indique en outre qu’un témoin a déclaré : « La police est arrivée environ 20 secondes plus tard. Les deux suspects se sont précipités dans une ruelle à côté du parking et les flics l’ont barricadée. J’y suis resté 30 minutes après et ils n’ont pas fini par les trouver.” Regardez la vidéo :

La vidéo a recueilli plus de 37 000 likes.

Pendant ce temps, plus tôt, un homme de Floride a été arrêté la semaine dernière après avoir braqué une banque dans la ville de Des Moines, dans l’Iowa, pour ensuite détourner le chauffeur d’Uber qui l’a conduit à sa destination. Javier Rafael Camacho-Cepeda a été placé en garde à vue vers 18 heures le 30 novembre (heure locale). Les autorités l’ont attrapé dans le comté de Lake, dans le Minnesota, alors qu’il n’était qu’à deux heures de la frontière canado-américaine, a rapporté un journal local.

L’homme de 22 ans aurait pointé une arme sur le chauffeur d’Uber qui l’a conduit à la Des Moines Bank, juste après le braquage. On dit alors que le voleur a volé la voiture et s’est dirigé vers le nord sur l’autoroute Interstate 35.

S’adressant à une télévision locale des médias, le sergent de police de Des Moines, Paul Parizek, a partagé qu’ils avaient une solide piste sur le voleur, car l’embauche d’un chauffeur Uber oblige un utilisateur à soumettre ses informations personnelles et financières. Le sergent a partagé qu’ils avaient obtenu de bonnes pistes là-bas grâce au nombre de contacts qu’il avait eu avec les gens.

