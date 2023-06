Des hommes, voici comment sentir bon

Crédit d’image : Olena Yakobchuk/Shutterstock

Envie de sentir bon toute la journée ? Bien sûr, vous le faites! Mais avec la pléthore de parfums, de pains de savon, de sprays pour le corps et d’eau de Cologne, il peut être difficile de déterminer quels produits utiliser et quels parfums vous conviendront. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider ! Dans cet article, nous discuterons des meilleurs savons et vaporisateurs corporels pour hommes et des conseils pour choisir les parfums qui vous conviennent.

Nous explorerons certains des savons et vaporisateurs corporels pour hommes les plus populaires et nous vous aiderons à trouver l’eau de Cologne parfaite qui vous fera sentir bon toute la journée. Que vous souhaitiez quelque chose de subtil, propre, audacieux ou moderne, nous avons ce qu’il vous faut. Commençons!

Différents types de produits parfumés

Ce sont des parfums plus intenses qui sont utilisés depuis des centaines d’années. Ils contiennent souvent de l’alcool et au moins cinq notes de parfum. Destinés à être utilisés avec parcimonie, ils conviennent aux soirées ou aux occasions formelles. Si vous n’aimez pas les odeurs fortes, évitez les eaux de Cologne trop musquées. Au lieu de cela, recherchez des sprays pour le corps avec moins de notes de parfum pour obtenir un arôme subtil mais perceptible. Ces parfums plus légers comprennent souvent des vaporisateurs corporels pour hommes, car ils durent généralement plus longtemps que les eaux de Cologne et sont destinés à être utilisés généreusement tout au long de la journée. Envisagez un parfum plus doux pour un usage quotidien en utilisant des savons et des hydratants aux parfums complémentaires. Cela facilitera la superposition de vos parfums tout au long de la journée sans submerger votre nez ou ceux qui vous entourent.

Stratégie parfum

Si vous avez une réunion importante ou une soirée, vous voudrez probablement un parfum plus fort qui durera plus d’heures et aura un plus grand rayon de parfum qu’un spray corporel ne le ferait. Choisissez différents parfums pour des activités telles que la salle de sport ou une soirée en amoureux. Porter un seul parfum toute la journée peut devenir terne et répétitif avec le temps et peut vous faire vous fondre dans la foule, un parfum donné étant trop courant ou banal.

Choisir le bon parfum

Portez-le souvent et soyez confiant dans sa sélection ; recherchez des notes de tête légères qui créent toujours un parfum percutant lorsqu’elles sont combinées avec des notes de cœur et de fond pour un résultat extraordinaire qui n’appartient qu’à vous. Essayez quelque chose d’unique qui n’est pas proposé par tous les magasins sur l’étagère, comme des savons légèrement aspergés de spray pour le corps pour hommes ; Vous n’avez pas à vous en tenir aux parfums traditionnels pour faire cette impression durable.

Soins de beauté personnels

Une douche quotidienne aide à éliminer la sueur et la saleté de votre corps avant d’appliquer de l’eau de Cologne ou des produits désodorisants. De plus, un bain régulier aide à éliminer toutes les bactéries qui peuvent causer de mauvaises odeurs sur votre peau. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut facilement entraîner une mauvaise haleine, ce qui ruinera les effets de tout parfum que vous pourriez porter. Faites attention à certaines zones lorsque vous vous brossez les dents, comme derrière les dents du fond, où la plaque est plus susceptible de s’accumuler. Essayez de vous brosser les cheveux régulièrement, car cela aidera à éliminer tout excès d’huile qui pourrait affecter la façon dont un produit porte son parfum. si possible, essayez de trouver des shampoings avec des parfums complémentaires. Enfin, garder votre peau bien hydratée l’aide à rester en bonne santé et aide également à maintenir la longévité de toute eau de Cologne. Aussi, appliquez une lotion après la douche pour de meilleurs résultats.

Prendre soin de vos parfums

Stocker le parfum à l’abri de la lumière directe du soleil aide à assurer sa longévité en l’empêchant de s’oxyder ou de se décomposer plus rapidement que nécessaire. Certaines huiles essentielles nécessitent encore plus de soin lorsqu’elles sont stockées, alors conservez-les dans un placard ou un tiroir verrouillé si nécessaire. Vous pouvez mettre de l’eau de Cologne directement sur les points de pulsation et les appliquer vers d’autres parties du corps où la chaleur monte, comme derrière les oreilles ou le cou. Cela garantira qu’il se mêle à votre odeur corporelle afin qu’il ne submerge pas ceux qui vous entourent. Veillez à ne pas vous surcharger car une pulvérisation de chaque produit suffit généralement. Appliquez la brume uniformément sur les points de pulsation avec des mouvements circulaires pour qu’elle soit diffusée de manière optimale et essayez d’appliquer le parfum après vous être essuyé après la douche, car cela garantira que son éclat dure plus longtemps tout au long de la journée.

Conclusion

Nous voulons tous sentir bon ; trouver ce parfum parfait peut être excitant. Cependant, que vous décidiez de vous en tenir à votre eau de Cologne préférée ou d’expérimenter des combinaisons de savons pour hommes et de vaporisateurs pour le corps, il est important de se rappeler que la clé pour sentir bon est de vous assurer que vous prenez bien soin de vos produits parfumés. En suivant les conseils de cet article, vous pouvez être sûr que vous aurez toujours un parfum parfaitement parfumé qui durera toute la journée. Alors commencez à explorer le monde merveilleux des parfums pour hommes dès aujourd’hui et trouvez le parfum parfait qui exprime votre personnalité et votre style uniques !

