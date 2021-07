Des hommes transportant un arbre déraciné pour une transplantation manuelle dans le Jharkhand remportent des éloges en ligne

Perdre des arbres au profit de projets de développement est l’un des problèmes que les gens ne cessent de soulever sur les réseaux sociaux. Avec une prise de conscience croissante de la nécessité de protéger l’environnement, les efforts en ce sens sont souvent appréciés. Dans cette série, une photo du Jharkhand de six jeunes hommes portant un arbre à transplanter est largement partagée et appréciée sur Twitter. Partageant la photo, Sanjay Kumar, collectionneur adjoint du Jharkhand, a écrit dans la légende : « Une image dit plus de 1000 mots. » Sur la photo, on peut voir six guerriers verts portant un énorme arbre sur leurs épaules. L’arbre est attaché avec du bambou qui répartit le poids de l’arbre sur toute sa longueur et est porté par six personnes. L’arbre déraciné semble aller pour la transplantation car ses feuilles, ses branches et ses racines sont intactes.

Appréciant les efforts des jeunes sur la photo, les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé l’espoir que la jeune génération est sensible à l’environnement et à sa protection. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Les jeunes sont les piliers de l’écosystème équilibré de demain.

Soulignant le souci des autochtones envers l’environnement du Jharkhand, un utilisateur a écrit que la technique indigène consistant à porter un arbre aussi grand sans machine montrait clairement que la photo provenait du Jharkhand. Appelant le travail une source d’inspiration, un autre utilisateur a écrit que les personnes sur la photo étaient de véritables guerriers de l’environnement et méritaient un grand salut. Un utilisateur de Twitter a trouvé ça drôle et a plaisanté en disant que c’était « le tour de sa vie (de l’arbre) ». Citant un dicton célèbre, un autre utilisateur a écrit : « Là où il y a une volonté, il y a un moyen. »

Un internaute a demandé pourquoi cela ne pouvait pas se produire à Noida, car de nombreux arbres adultes de la région étaient coupés.

La façon dont ces personnes déplacent l’arbre, sans JCB ni « machine à déplacer les arbres », le faisant juste avec une bûche..Je savais que la photo devait provenir de Jharkhand. (@kerketta_punam) 3 juillet 2021

Ce sont de vrais guerriers de l’environnement et méritent un grand salut car ils aiment réellement nos enfants – Sukumar Das (@sukumarbbr) 3 juillet 2021

@CeoNoida En raison des travaux de survol de Parthala Chowk, de nombreux arbres adultes sont coupés. Ne peuvent-ils pas être déplacés vers un autre endroit à noida? Je suppose qu’il existe de nombreuses techniques pour le faire, s’il y a une volonté. https://t.co/RtdT2n7HRj– V Prak (@vinayp2000) 4 juillet 2021

La transplantation d’arbres fait l’objet de discussions dans la capitale nationale depuis un certain temps après que le gouvernement de Delhi a approuvé une politique de plantation d’arbres en octobre de l’année dernière. Le gouvernement envisage de mettre en place une cellule de transplantation d’arbres qui supervisera la transplantation et la relocalisation des arbres dans la capitale nationale.

