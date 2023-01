Des hommes russes qui ont fui les combats en Ukraine bloqués à l’aéroport de Séoul

Commentez cette histoire Commenter

AÉROPORT D’INCHEON, Corée du Sud – Les hommes russes ont maintenant des blagues à l’intérieur avec le personnel sud-coréen qu’ils voient tous les jours à 18h au Burger King du Terminal 1. Ils passent leurs journées à se balader, à fumer des cigarettes ou à apprendre le coréen. Ils lavent leurs vêtements avec du savon de toilette. Pour ces cinq hommes qui ont fui la Russie pour éviter la conscription dans la guerre contre l’Ukraine, l’aéroport international d’Incheon est leur domicile temporaire depuis trois mois.

Ils sont arrivés à l’aéroport, situé à environ 52 km à l’ouest de Séoul, en octobre et novembre pour demander l’asile. Mais la Corée du Sud, qui a un faible taux d’acceptation de réfugiés, les a jugés non qualifiés pour même postuler et a rejeté leurs demandes. Les hommes ont fait appel de la décision, et trois d’entre eux sauront le 31 janvier si leur appel sera accepté.

“C’est notre dernière chance ici, en Corée”, a déclaré l’un des hommes, qui a 31 ans et a parlé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité lors d’un éventuel rapatriement.

Ils font partie des plus de 180 000 ressortissants russes qui ont fui leur pays après que le président Vladimir Poutine a déclaré le 21 septembre une mobilisation militaire “partielle” des réservistes pour sa guerre en Ukraine, laissant les pays d’Europe se demander s’il fallait ou non ouvrir leur pays à la guerre. exode.

Certains touchés par l’ordre ont fui, tandis que d’autres sont partis parce qu’ils craignaient que le gouvernement n’enrôle des hommes valides par désespoir pour les combattants.

Les hommes russes fuyant la mobilisation et laissant tout derrière eux

Vladimir Maraktaev, un étudiant universitaire de 23 ans de la République de Bouriatie en Sibérie, a reçu son projet de notification le 24 septembre et a quitté la maison ce jour-là sans sa fiancée. Tant de Russes sont déjà morts pour combattre dans une guerre à laquelle il s’oppose, a-t-il dit.

« Je ne veux pas blesser les gens. Je ne veux pas mourir moi non plus. Mais je pense que ce conflit est extrêmement politique », a-t-il déclaré. « C’est une guerre impérialiste à mon avis, la conquête d’une nation voisine voisine. … J’ai tout le respect pour les Ukrainiens pour avoir défendu leur patrie.

C’est la première fois que Maraktaev se rend en Corée du Sud, qu’il a dit avoir choisie comme destination après avoir lu des articles sur les anciens présidents du pays qui ont été condamnés et emprisonnés pour des crimes, notamment pour corruption, qu’il a qualifiés d'”époustouflants”.

“Il est difficile de voir, dans n’importe quel monde, des dirigeants russes être accusés et confirmés de quoi que ce soit – corruption, pots-de-vin, etc. … C’était vraiment rafraîchissant », a-t-il déclaré.

Un homme de 30 ans, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité, a déclaré qu’il avait quitté la Russie juste après avoir reçu son avis de conscription le 28 septembre parce qu’il avait manifesté lors de rassemblements antigouvernementaux et avait fait l’objet d’une enquête pour sa position. Il était déjà dangereux pour lui d’être maison en Sibérie, et encore moins en sécurité après sa commande, dit-il.

Les hommes en âge de combattre en Russie se cachent toujours de peur d’être envoyés à la guerre

Craignant d’être envoyé au front, il a laissé sa femme et son enfant à la maison et s’est échappé. Il est entré au Kazakhstan et a choisi la Corée du Sud parce que c’était une démocratie, a-t-il dit.

Lui et deux autres personnes arrivées à l’aéroport d’Incheon en octobre sauront le 31 janvier s’ils sont éligibles pour demander le statut de réfugié.

S’ils réussissent, ils pourront quitter l’aéroport et entrer en Corée du Sud jusqu’à ce qu’ils reçoivent une décision sur leur statut, ce qui pourrait prendre jusqu’à un an, a déclaré leur avocat Lee Jong-chan, du Advocates for Public Interest Law. Les deux autres hommes – Maraktaev et l’homme de 31 ans – auront leur première audience le 31 janvier.

En vertu de la loi sud-coréenne, les personnes peuvent demander le statut de réfugié à un point d’entrée, tel qu’un aéroport, et sont interrogées pour une pré-évaluation. S’ils remplissent les conditions requises pour présenter une demande, le bureau de l’immigration les réfère au filtrage des réfugiés. Le ministère de la Justice a refusé de préciser pourquoi il avait rejeté leur demande.

Lee a déclaré que ses clients avaient été rejetés parce que se soustraire à la conscription n’était pas un critère de qualification pour le statut de réfugié.

La Corée du Sud, qui exige également que tous les hommes valides s’enrôlent dans l’armée avant l’âge de 28 ans, prend au sérieux l’insoumission. Mais Lee fait appel de la décision, arguant que les Russes fuyant le projet et en désaccord avec la guerre devraient être considérés différemment.

Ce qu’il faut savoir sur le service militaire obligatoire en Corée du Sud

“Une personne obligée de servir en Corée qui quitte simplement le pays pour éviter le service militaire et demande le statut de réfugié, disons aux États-Unis, il serait difficile d’obtenir le statut de réfugié. C’est compréhensible”, a-t-il déclaré. “Mais si des personnes risquant d’être enrôlées de force dans un pays déchiré par la guerre comme la Russie fuient parce qu’elles s’opposent à la guerre, nous considérons généralement comme une raison d’être considérées comme des réfugiés.”

La Corée du Sud a qualifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie d'”illégale et illégitime” et s’est jointe à l’Occident pour imposer des sanctions économiques. Mais il s’est également méfié de ses relations bilatérales avec Moscou et a rejeté les demandes répétées de Kyiv pour des armes létales, bien qu’il fournisse de plus en plus un soutien militaire indirect.

Lee a déclaré qu’il était optimiste que les hommes obtiendraient une audience, car leurs cas sont similaires à ceux des centaines de Yéménites et de plus de 1 200 Syriens arrivés en Corée du Sud pour fuir la guerre chez eux. La plupart de ces demandeurs se sont finalement vu refuser le statut de réfugié, mais ont obtenu des visas humanitaires d’un an. On ne sait pas comment le gouvernement se prononcera sur le cas des Russes.

En 2019, avant que les demandes de réfugiés ne chutent à cause de la pandémie de coronavirus, la Corée du Sud a reconnu 79 des 15 452 demandeurs comme réfugiés et a accordé à 230 personnes des permis de séjour humanitaire cette année-là.

Le problème le plus urgent pour l’instant est de faire sortir les hommes de l’aéroport, a déclaré Lee.

Jusque-là, les Russes dorment dans une petite salle de détention dans la zone de départ qui abrite huit autres hommes. Il y a une salle de douche avec de l’eau chaude peu fiable. Ils reçoivent trois repas par jour : viennoiserie et jus d’orange à 8h, riz et poulet à 12h, puis encore viennoiserie et jus d’orange à 17h.

Comment des centaines de Yéménites fuyant la pire crise humanitaire au monde se sont retrouvés sur une île de villégiature en Corée du Sud

A 18h, ils déambulent au Burger King pour acheter autre chose à manger. Le personnel les reconnaît comme les étrangers qui vivent à l’aéroport. Ils ont un horaire de sommeil irrégulier parce que leurs heures et leurs journées se confondent et se retrouvent souvent au Dunkin’ ouvert 24 heures sur 24 pour une bouchée ou un café. Les zones hors taxes n’aiment pas qu’ils flânent car ils ne peuvent rien acheter sans cartes d’embarquement ou passeports, qui ont été confisqués, disent-ils.

“Non seulement nous connaissons l’aéroport, mais l’aéroport nous connaît”, a déclaré le joueur de 31 ans. « Je n’ai jamais fumé de cigarettes, mais j’ai commencé à fumer ici. Je vis maintenant dans les fumoirs.

Leurs cartes de crédit russes sont refusées en raison des sanctions financières imposées aux banques russes. Ils traînent donc autour d’une porte où décollent généralement les vols vers le Kazakhstan et discutent avec des touristes russophones qui peuvent leur donner de l’argent en échange d’argent viré de leurs comptes bancaires russes.

Même un aéroport cinq étoiles comme Incheon, qui compte parmi les aéroports les plus fréquentés et les plus propres au monde, peut sembler épouvantable si c’est le seul endroit où vous pouvez être. Ils s’ennuient, sont anxieux, nerveux et pleins d’espoir, et se sont rendus dans toutes les parties du terminal 1 qui le leur permettent. L’air frais et les promenades à l’extérieur leur manquent.

Les deux hommes ont déclaré qu’ils se préparaient à une longue corvée à l’aéroport.