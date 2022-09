Des hommes russes fuient l’ordre de mobilisation partielle de Poutine pour la guerre en Ukraine

ISTANBUL — Pour échapper aux combats en Ukraine, l’ouvrier du bâtiment russe de 42 ans a traversé deux pays en quatre jours, dépensant tellement en billets, si vite, qu’il a tout perdu de vue. Finalement, il s’est retrouvé en Turquie, où il était en sécurité. Alors qu’il s’arrêtait pour respirer mardi, sur des sièges en plastique dans le hall d’arrivée de l’aéroport, il a admis qu’il n’avait aucune idée de la prochaine étape.

Mais peut-être que cela n’avait pas d’importance. “La tâche principale est de vous sauver la vie”, a-t-il déclaré en cueillant des cacahuètes dans un plat en plastique. L’avalanche d’hommes fuyant la Russie “ne sait pas quoi faire ensuite”, a-t-il déclaré.

L’annonce par le président Vladimir Poutine la semaine dernière d’une mobilisation militaire “partielle” des réservistes russes pour sa guerre en Ukraine a déclenché une course effrénée vers les frontières du pays par des dizaines de milliers d’hommes touchés par l’ordre – mais aussi beaucoup qui ont simplement supposé que leur gouvernement , désespéré de trouver des troupes, enrôlerait tout homme capable de porter une arme à feu.

Un homme armé attaque un recruteur militaire russe alors que des milliers de personnes fuient la mobilisation

La mobilisation est une décision risquée et impopulaire, rappelant la sombre réalité de la guerre à de nombreux Russes qui étaient auparavant des partisans apathiques de l’invasion ou des opposants discrets. Poutine, normalement prudent quant à l’agitation de la dissidence, a promis en mars de ne pas mobiliser les Russes pour se battre. Mais après des revers majeurs en Ukraine, dont la retraite humiliante des Russes dans la région de Kharkiv, il a rompu cette promesse.

L’ampleur émergente de l’exode a soulevé des questions sur la capacité de la Russie à soutenir son effort de guerre. Et tandis que les hommes russes s’aventurent au-delà de ses frontières, et les restrictions imposées par le gouvernement de Poutine, ils fournissent un aperçu de l’aliénation et du malaise qui se propagent à la maison.

Beaucoup ont fui vers le Kazakhstan, selon le ministère de l’Intérieur du pays, qui a déclaré que près de 100 000 Russes étaient entrés dans le pays depuis que Poutine a annoncé l’appel le 21 septembre. Au moins 10 000 ont traversé la Géorgie chaque jour – le double du montant avant la mobilisation. , selon les autorités locales.

Et des milliers de personnes se sont envolées pour la Turquie, toujours une destination touristique populaire pour les Russes et maintenant une plaque tournante pour ses exilés, qui sont arrivés sur des vols commerciaux bondés au cours de la semaine dernière et même sur des avions affrétés, certains payant des milliers de dollars pour obtenir un siège, selon les passagers.

L’ouvrier du bâtiment, qui, comme d’autres personnes interrogées, a parlé sous le couvert de l’anonymat par souci pour les membres de sa famille encore en Russie, a fait le long chemin. Il s’est envolé de la ville russe de Sotchi vers le Tadjikistan le 23 septembre, puis vers l’Ouzbékistan. Tôt mardi matin, il s’est envolé pour Istanbul, d’où il prévoyait de se rendre dans la station balnéaire d’Antalya, dans le sud de la Turquie, longtemps l’une des préférées des visiteurs russes.

De retour chez lui, il n’avait pas attendu de recevoir une lettre le convoquant au service militaire. Et, en tout cas, ses plaintes allaient plus loin que la mobilisation.

« Je ne soutiens pas mon gouvernement, mais je ne peux rien faire pour changer la situation. Si vous avez un autre point de vue de leur part et si vous protestez ou écrivez à ce sujet, vous allez en prison », a-t-il déclaré.

Poutine fait face à la fureur en Russie à propos de la mobilisation militaire et de l’échange de prisonniers

Comme d’autres hommes qui avaient fui, il s’inquiétait pour les membres de sa famille restés sur place. Sa mère, dit-il, “est nerveuse et stressée pour moi”. Son visa en Turquie ne lui permet de rester que deux mois, mais c’était un problème pour plus tard.

Un homme de 32 ans arrivé mardi à Istanbul a déclaré avoir laissé derrière lui sa femme et son fils d’un an. “Bien sûr, c’était une décision très difficile”, a déclaré l’homme, un Ukrainien de souche qui a déclaré être né et avoir vécu toute sa vie en Russie.

Le gouvernement, a-t-il dit, enrôlait des hommes « en masse ». Voisins et amis avaient été appelés. “Je n’avais pas de choix. Je ne peux pas faire la guerre et tuer des gens en Ukraine. Et si je restais, il n’y avait pas d’autre option. Lui et sa femme ont décidé qu’il devait partir le jour où Poutine a annoncé la mobilisation.

« En une journée, j’ai quitté mon emploi, j’ai pris l’argent de la banque, j’ai emmené ma femme et le bébé chez mes parents. Toute ma vie est en train de se briser », a-t-il déclaré.

Pour la plupart des Russes voyageant au Kazakhstan, le premier arrêt est la ville kazakhe d’Oral, A 260 km au sud de Samara, la ville russe la plus proche avec un aéroport. Lukpan Akhmedyarov, un journaliste d’investigation local, a déclaré avoir emmené une femme russe et son fils de 19 ans dans son appartement, avec des hôtels et des appartements de location complets.

La ville est pleine de milliers de jeunes hommes russes en âge de servir qui se promènent avec leur téléphone portable à la main, traînant ou portant leurs sacs, a-t-il dit. «Ils ont tous l’air très confus et perdus. Ils ressemblent à une personne qui a fait quelque chose de très inattendu pour lui-même et il ne sait pas quoi faire ensuite. Ils n’ont pas l’air heureux. Et ils sont très, très silencieux.

Les volontaires ont installé une tente d’accueil près de la gare centrale, a-t-il dit, offrant aux Russes nouvellement arrivés des cartes SIM gratuites, des repas, de l’eau et des boissons chaudes. Plusieurs cafés locaux, désormais ouverts toute la nuit, permettent aux Russes de rester s’ils n’ont nulle part où aller.

Le cinéma de la ville a fait de même et 200 personnes y dorment chaque nuit, a déclaré Akhmedyarov. D’autres dorment à la mosquée locale, a-t-il ajouté.

Beaucoup de nouveaux arrivants ont dû passer trois jours dans une file de voitures à la frontière, contre seulement quelques heures les deux premiers jours après l’annonce de la mobilisation. Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré mardi que son pays accueillerait les Russes en fuite, qualifiant leur situation de “sans espoir” et affirmant qu’ils étaient “obligés de partir”.

“C’est une question politique et humanitaire”, a-t-il déclaré.

Des photos montrent une ligne de 10 milles à la frontière russe alors que beaucoup fuient la mobilisation

Certains Russes qui ont fui après l’annonce de la mobilisation ont déclaré qu’ils envisageaient de partir plus tôt mais ont décidé d’économiser d’abord, espérant que la situation pourrait s’améliorer. D’autres ont simplement retardé une décision qui entraînerait une séparation indéfinie de la famille et du foyer.

Un cinéaste de 33 ans a déclaré que lui et sa femme avaient en fait décidé de partir avant la guerre, alors que l’économie russe se détériorait et que la menace d’un conflit se profilait. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, leur conviction s’est durcie : les proches de la femme vivaient près de Kyiv, sous les bombardements russes, et le couple a reculé face à la propagande de Moscou sur l’expulsion de ce qu’elle appelait les « nazis » d’Ukraine, a-t-il dit.

Au printemps, le couple a entamé le processus de candidature pour voyager aux États-Unis avec un visa de talent pour artistes, mais espérait toujours qu’ils pourraient prendre leur temps pour quitter Moscou, a-t-il déclaré.

Puis l’annonce de la mobilisation est venue. Le cinéaste ne faisait pas partie de ceux qui devaient être appelés, mais “nous avons compris qu’ils prendraient tous ceux qu’ils pourraient attraper”, a-t-il déclaré, faisant référence au gouvernement.

“On a compris, moi et tous mes copains mecs, ça y est, le moment. Si vous espériez sauver votre entreprise ou votre carrière en Russie, tout est parti. Maintenant, vous devez penser à votre vie.

Sa mère lui a envoyé un SMS le 21 septembre, a-t-il déclaré. “Tu dois y aller maintenant”, a-t-elle écrit. “Vous ne pouvez pas attendre.”

Lui et sa femme ont discuté de ce qu’il fallait faire pendant environ une demi-heure, puis il a commencé à essayer de réserver son billet. hors de Russie. “C’était un processus légendaire”, a-t-il déclaré. « Vous entrez les dates, vous choisissez où aller, vous appuyez sur le bouton pour acheter et vous ne pouvez pas. En ce moment, 20 autres personnes essaient d’acheter le même billet. Il a finalement trouvé un siège lundi et s’est envolé pour Istanbul.

“Je ne suis pas triste en ce moment”, a-t-il déclaré. “Peut-être que j’ai des sentiments – pas pour le pays, pour certains endroits, pour certaines personnes. Pour ma famille, pour mes grands-parents, je ne les reverrai plus. Je ne suis pas triste pour le pays. Maintenant, le pays est dans un état horrible.

Le jour de l’annonce de la mobilisation, Sergueï, un technicien moscovite de 26 ans, a jeté son passeport et ses vêtements de première nécessité dans un sac, a emprunté de l’argent à des amis, acheté un billet d’avion et s’est dirigé directement vers l’aéroport de Moscou. Il était sur l’un des premiers vols.

“J’étais complètement sous le choc”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis la capitale géorgienne de Tbilissi, où il cherchait du travail.

« Bien sûr, je savais que notre gouvernement était imprévisible, mais j’espérais qu’il n’y aurait pas de mobilisation. J’ai eu un sentiment de tristesse et de confusion. J’étais perdu. Maintenant, j’espère qu’aucun de mes amis qui sont encore en Russie ne sera enrôlé. J’ai vraiment peur pour eux », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait laissé derrière lui ses parents, sa grand-mère et ses animaux de compagnie, il n’a pas l’intention de revenir et essaie de décider où il pourrait éventuellement s’installer.

“Le problème, c’est qu’une vieille génération bizarre est au sommet dans notre pays”, a-t-il déclaré. « Ils pensent différemment de nous et nous ne pouvons rien faire contre eux. Nous sommes allés protester, mais rien ne s’est passé, et maintenant les gens ont très peur.

Peu d’hommes qui fuient la Russie maintenant y retourneront, a-t-il prédit, et l’exode affecterait le pays pour les années à venir.

“Bien sûr, les meilleures personnes partent”, a-t-il déclaré.