Des hommes qui ont traîné le corps d’une femme sur 13 km avaient emprunté une voiture quelques heures plus tôt : la police

Les hommes qui ont frappé une jeune de 20 ans avec leur voiture au Nouvel An et traîné son corps pendant plus d’une heure dans les rues de l’ouest de Delhi ont avoué être ivres, indique le premier rapport d’information déposé par la police. Après avoir heurté la femme, qui est tombée de son scooty, ils ont apparemment paniqué et ont essayé de s’enfuir, a indiqué la FIR.

Anjali Singh revenait du travail vers 2 heures du matin lorsque l’accident s’est produit. Après être tombée du scooter, son corps s’est emmêlé dans le train de roulement de la voiture, qui a parcouru 13 km avant que les occupants ne s’en aperçoivent apparemment, a indiqué le FIR.

Le Maruti Baleno a été emprunté deux fois, a découvert la police. Le propriétaire, Lokesh, l’avait prêté à Ashutosh, qui l’a prêté à ses amis Amit et Deepak Khanna.

Les Khannas étaient à l’intérieur de la voiture lorsque les événements horribles ont eu lieu. Les autres dans la voiture étaient Manoj Mittal, un dirigeant local du BJP qui possède un magasin de rationnement, Krishan, qui travaille au Centre culturel espagnol de Connaught Place et Mithun, qui travaille comme coiffeur.

La police a appris que le corps nu d’une femme avait été retrouvé dans le village de Jonti, à 13 km du lieu de l’accident, alors qu’ils enquêtaient sur le scooter abandonné d’Anjali Singh.



Le FIR, qui a été déposé à 5 heures du matin, indique que la police a tenté de retrouver le propriétaire à partir de la plaque d’immatriculation de la voiture. Lokesh leur a dit qu’il avait prêté la voiture à Ashutosh, qui a parlé à la police des Khannas. Les deux, a-t-il dit, lui ont pris la voiture dans la soirée.

Ashutosh a immédiatement appelé Deepak et Amit Khanna, qui ont dit à la police qu’ils étaient ivres lorsqu’ils ont frappé la femme. Deepak Khanna conduisait et Manoj Mittal était assis à côté de lui.

Deepak Khanna a déclaré avoir découvert que le corps de la femme était coincé sous la voiture lorsqu’ils se sont arrêtés près du village de Jonti. Ils y ont abandonné le corps et sont retournés chez Ashutosh où ils ont laissé la voiture.

Le récit des événements dans le FIR, cependant, diffère du récit d’un témoin oculaire.

Deepak Dahiya, un confiseur local, a déclaré à NDTV qu’il avait vu l’accident et la femme coincée sous la voiture. Il a crié, leur demandant d’arrêter la voiture et quand ils ne l’ont pas fait, il a donné la chasse sur son deux-roues. Il a dit avoir également appelé la salle de contrôle de la police et informé la police, qui n’a prêté aucune attention.

“J’ai dit aux camionnettes du PCR (Police Control Room) et j’ai pointé la voiture du doigt, mais ils n’ont même pas essayé de l’attraper”, a-t-il déclaré à NDTV.

M. Dahiya a déclaré avoir appelé la police 20 fois en 90 minutes. Pendant ce temps, la voiture a fait trois demi-tours pour revenir sur place à plusieurs reprises, la carrosserie étant emmêlée dans le train de roulement.

La famille d’Anjali Singh a affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement, une affirmation que la police a démentie.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a ordonné une enquête sur l’affaire, qui a envoyé des ondes de choc à travers le pays à l’occasion du Nouvel An.

L’enquête a été confiée à l’officier supérieur de la police de Delhi, Shalini Singh, et un rapport doit être soumis au ministère de l’Intérieur de l’Union dès que possible, ont indiqué des sources.

Les hommes ont été accusés d’homicide coupable ne constituant pas un meurtre, causant la mort par négligence et association de malfaiteurs. Mais de nouvelles sections peuvent être ajoutées en fonction du rapport post-mortem, a indiqué la police.