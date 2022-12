Des hommes posent avec une voiture garée sur la route, la réaction du propriétaire vous fera sourire

Internet est rempli de nombreux actes de gentillesse. Il est toujours réconfortant de voir quand des étrangers au hasard prennent le temps et font l’effort d’amener un sourire sur le visage de quelqu’un. Un utilisateur d’Instagram a partagé un clip de la façon dont il a laissé deux inconnus profiter de l’intérieur de sa voiture qu’ils admiraient. Et il est sûr de mettre un énorme sourire sur votre visage. Le clip montre deux hommes admirant et posant avec une voiture garée au bord de la route. En voyant cela sur les images de vidéosurveillance, le propriétaire de la voiture fait quelque chose d’assez inhabituel. Il sort sur son balcon et propose de déverrouiller la voiture pour les hommes. L’un des gars exprime son admiration pour la voiture qu’il voyait depuis un mois. Il souhaitait en faire une vidéo.

Sans perdre une miette, le propriétaire offre la clé à l’homme et lui demande de faire la vidéo. C’est émouvant de voir l’homme sourire et remercier le propriétaire de la voiture. Le clip montre l’homme assis à l’intérieur de la voiture et posant. Regardez la vidéo ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont tous fait l’éloge du propriétaire de la voiture. Beaucoup souhaitaient qu’il ait plus d’opportunités et de ressources pour continuer à faire sourire les gens. D’autres l’ont félicité pour avoir compris les sentiments des jeunes hommes. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “POV : Il était venu faire la vidéo pour lui-même mais quelqu’un a fait une vidéo de lui.”

“Seules quelques personnes ont un si bon cœur”, lit-on dans un commentaire.

Un autre utilisateur a écrit: “C’est pourquoi on dit qu’il vaut mieux garder un grand cœur plutôt que de garder une grosse voiture.”

“Chapeau au propriétaire de la voiture”, a déclaré un autre.

Avez-vous aimé le geste réconfortant ?

